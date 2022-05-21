Emine Erdoğan öncülüğünde kurtarılan bin Ukraynalı çocuk Emine Erdoğan'a teşekkür etti

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde bin Ukraynalı çocuk Antalya'da ağırlandı. Hepsinin yüzünde mutluluk, sözlerinde ise dua vardı:



DAŞAKIRNAYA NOVA

Emine Erdoğan bizi savaştan çekip aldı.



LİLA KAREŞENKO

Emine Hanım'ı çok seviyoruz. Bizi bombalardan kurtardı.



NASİTA HUŞENKO

Emine Anne'ye ne kadar teşekkür etsek az.



ANYA KATURİNKOTANYA

Türkiye artık bizim ikinci vatanımız..



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