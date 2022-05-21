Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde bin Ukraynalı çocuk Antalya'da ağırlandı. Hepsinin yüzünde mutluluk, sözlerinde ise dua vardı:
DAŞAKIRNAYA NOVA
Emine Erdoğan bizi savaştan çekip aldı.
LİLA KAREŞENKO
Emine Hanım'ı çok seviyoruz. Bizi bombalardan kurtardı.
NASİTA HUŞENKO
Emine Anne'ye ne kadar teşekkür etsek az.
ANYA KATURİNKOTANYA
Türkiye artık bizim ikinci vatanımız..
- Güncel
- 21.05.2022 Gazete
Emine Erdoğan öncülüğünde kurtarılan bin Ukraynalı çocuk Emine Erdoğan'a teşekkür etti
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde bin Ukraynalı çocuk Antalya'da ağırlandı. Hepsinin yüzünde mutluluk ve umut, sözlerinde Emine Erdoğan dua ve teşekkür vardı.
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde bin Ukraynalı çocuk Antalya'da ağırlandı. Hepsinin yüzünde mutluluk, sözlerinde ise dua vardı: