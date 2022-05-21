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    Emine Erdoğan öncülüğünde kurtarılan bin Ukraynalı çocuk Emine Erdoğan'a teşekkür etti

    Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde bin Ukraynalı çocuk Antalya'da ağırlandı. Hepsinin yüzünde mutluluk ve umut, sözlerinde Emine Erdoğan dua ve teşekkür vardı.

    Binlerce teşekkür

    Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde bin Ukraynalı çocuk Antalya'da ağırlandı. Hepsinin yüzünde mutluluk, sözlerinde ise dua vardı:

    DAŞAKIRNAYA NOVA
    Emine Erdoğan bizi savaştan çekip aldı.

    LİLA KAREŞENKO
    Emine Hanım'ı çok seviyoruz. Bizi bombalardan kurtardı.

    NASİTA HUŞENKO
    Emine Anne'ye ne kadar teşekkür etsek az.

    ANYA KATURİNKOTANYA
    Türkiye artık bizim ikinci vatanımız..

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    Haberler Güncel Emine Erdoğan öncülüğünde kurtarılan bin Ukraynalı çocuk Emine Erdoğan'a teşekkür etti
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