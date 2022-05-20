HDP’li Feleknaz Uca ve Sezai Temelli aranan PKK’lı terörist Tahir Çelik ile birlikte röportaj verdi!

Son olarak HDP'li Semra Güzel'in terör örgütü PKK'nın kamplarında fotoğraflarının çıkmasının ardından yeni bir skandal daha ortaya çıktı.
Terör örgütü PKK yayın organları, Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlenen 'İbrahim Ahmed Ödülleri'nin görüntülerini paylaştı.
HDP'Lİ İSİMLER PKK'NIN ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI
HDP'nin terörden tutuklu eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve terör örgütü PKK/YPJ'nin sözde komutanı Nesrin Abdullah'a ödül verilen törene HDP Batman vekili Feleknaz Uca ve Van vekili Sezai Temelli de katıldı.
PKK'LI TERÖRİSTLE RÖPORTAJ VERDİLER
Feleknaz Uca ve Sezai Temelli, daha sonra "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan arananlar listesinde olan 'Tahir Zerdeşt' kod adlı Tahir Çelik isimli teröristle birlikte röportaj verdi.
Temelli, röportajda skandal ifadeler kullandı. Demirtaş'ın bir tutsak olduğunu iddia eden Temelli, başta terörist ele başı Öcalan olmak üzere cezaevlerinde tutuklu PKK'lı teröristlerin özgülüklerine kavuşmasını diledi.
Demirtaş'a verilen ödülü ise Uca teslim aldı.