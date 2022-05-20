HDP’li Feleknaz Uca ve Sezai Temelli aranan PKK’lı terörist Tahir Çelik ile birlikte röportaj verdi!

PKK'LI TERÖRİSTLE RÖPORTAJ VERDİLER

Feleknaz Uca ve Sezai Temelli, daha sonra "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan arananlar listesinde olan 'Tahir Zerdeşt' kod adlı Tahir Çelik isimli teröristle birlikte röportaj verdi.

Temelli, röportajda skandal ifadeler kullandı. Demirtaş'ın bir tutsak olduğunu iddia eden Temelli, başta terörist ele başı Öcalan olmak üzere cezaevlerinde tutuklu PKK'lı teröristlerin özgülüklerine kavuşmasını diledi.