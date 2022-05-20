FETÖ hükümlüsü Mustafa Enis Durak ile yaratılmaya çalışılan mağduriyet projesi!

FETÖ'cü hesapların günlerdir bir fotoğraf karesi üzerinden masum olduğunu iddia ettiği örgüt üyesi Mustafa Enis Durak'ın "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 15 ay hapis cezası aldığı karar duruşmasının akşamında Adnan Menderes Havalimanı'ndan sahte kimlikle Almanya'ya gitmeye çalışırken yakalandığı ortaya çıkmıştı.

FETÖ elebaşı Gülen'in, "Devletin kılcal damarlarına sızacaksınız" talimatıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, adliyede, mülkiyede, emniyette, eğitimde örgütlenen FETÖ mensupları, kumpas, soru çalma, cinayet ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi ihanet sürecinden sonra şimdi de "mağduriyet" algısı yaratma peşinde olduğunu yazan Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, projenin adımlarını tek tek yazdı.