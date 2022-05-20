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    • 20.05.2022 10:12
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    FETÖ hükümlüsü Mustafa Enis Durak ile yaratılmaya çalışılan mağduriyet projesi!

    Geçtiğimiz hafta FETÖ’cü hesapların bir fotoğraf karesi üzerinden masummuş gibi gösterilmeye çalışılan Mustafa Enis Durak’ın FETÖ üyesi olduğu ortaya çıkmıştı. FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi gibi ihanet sürecinden sonra şimdi de “mağduriyet” algısı yaratma peşinde olduğunu yazan Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, projenin adımlarını tek tek yazdı.

    FETÖ'cü hesapların günlerdir bir fotoğraf karesi üzerinden masum olduğunu iddia ettiği örgüt üyesi Mustafa Enis Durak'ın "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 15 ay hapis cezası aldığı karar duruşmasının akşamında Adnan Menderes Havalimanı'ndan sahte kimlikle Almanya'ya gitmeye çalışırken yakalandığı ortaya çıkmıştı.

    FETÖ elebaşı Gülen'in, "Devletin kılcal damarlarına sızacaksınız" talimatıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, adliyede, mülkiyede, emniyette, eğitimde örgütlenen FETÖ mensupları, kumpas, soru çalma, cinayet ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi ihanet sürecinden sonra şimdi de "mağduriyet" algısı yaratma peşinde olduğunu yazan Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, projenin adımlarını tek tek yazdı.

    İşte Nedim Şener'in o yazısı:

    1) FETÖ'CÜ ASKERİ ÖĞRENCİ CEZA ALDIĞI GÜN KAÇIYORDU
    2014 yılında FETÖ'nün TSK mahrem imamlarıyla 5 kez görüşen, Osman Kürşat Nabit isimli itirafçının, "Göksu ilçesinde bulunan örgüt evine gittiğini ve aynı sohbet grubunda yer aldığını" söylediği Enis Durak, İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 Mayıs 2022 günkü son duruşmada "FETÖ üyeliğinden" 7 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar duruşmasına katılmayan Durak, aynı akşam Adnan Menderes Havaalanı'nda "Ahmet Yılmaz" adına düzenlenmiş Belçika devletine ait sahte kimlikle yakalandı. Durak, 11 Mayıs 2022 günü "Resmi evrakta sahtecilik" suçu ve 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği "FETÖ üyeliği" cezası nedeniyle tutuklandı.

    2) FETÖ'CÜ HESAPLAR DEVREYE GİRDİ
    FETÖ'cü "Bold Medya" isimli sosyal medya hesabı, Enis Durak ile annesinin adliye koridorunda yan yana çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "mağduriyet" algısı yaratmaya başladı. Birçok FETÖ mensubu yanında FETÖ'cü Sevinç Özarslan bu konuda başı çeken kişilerdi. 11 Mayıs günü Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımlar yaptı.

        3) İTALYAN KARİKATÜRİST PAYLAŞTI
        FETÖ'cü Sevinç Özarslan Twitter hesabından, Enis Durak ile ilgili yalanlar yaydı. İtalyan bir karikatürist, ikilinin adliyede çekilen fotoğrafına resmetti. Karikatür, FETÖ'cüler tarafından "mağduriyet" algısı yaratma amacıyla sosyal medyada kullanıldı.

        4) FETÖ'CÜ DURAK'IN KARİKATÜRÜ BEYOĞLU DUVARLARINDA
        Bu da yetmedi, karikatür İstanbul Beyoğlu'nda duvarlara asıldı. İtalyan sanatçı da kişisel sosyal medya hesabından paylaştı. İstanbul polisi kısa süre içinde duvarlara asılan karikatürleri indirdi.

        5) HDP'Lİ GERGERLİOĞLU İLE DEVA'LI YENEROĞLU DEVREDE
        Devreye her zaman olduğu gibi FETÖ'cülerin sözcüsü HDP'li Gergerlioğlu ile DEVA Partili Yeneroğlu girdi. Enis Durak'ın mağdur askeri öğrenci olduğu yalanını yazarak, hakkındaki delilleri paylaşmadılar. Ayrıca ceza aldığı gün sahte bir kimlikle Almanya'ya kaçarken yakalandığını gizlediler.

            Sonuç: Devlete sızarak parasıyla okuduğu millete ihanet eden FETÖ'cüler mağdur değil, devlete savaş açtığı için 'mağlup' olan birer haindir. Haine merhamet vatana ihanettir.
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            Hegemonya Belgeseli
            Haberler Güncel FETÖ hükümlüsü Mustafa Enis Durak ile yaratılmaya çalışılan mağduriyet projesi!
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