FETÖ hükümlüsü Mustafa Enis Durak ile yaratılmaya çalışılan mağduriyet projesi!

FETÖ'cü hesapların günlerdir bir fotoğraf karesi üzerinden masum olduğunu iddia ettiği örgüt üyesi Mustafa Enis Durak'ın "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 15 ay hapis cezası aldığı karar duruşmasının akşamında Adnan Menderes Havalimanı'ndan sahte kimlikle Almanya'ya gitmeye çalışırken yakalandığı ortaya çıkmıştı.
FETÖ elebaşı Gülen'in, "Devletin kılcal damarlarına sızacaksınız" talimatıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, adliyede, mülkiyede, emniyette, eğitimde örgütlenen FETÖ mensupları, kumpas, soru çalma, cinayet ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi ihanet sürecinden sonra şimdi de "mağduriyet" algısı yaratma peşinde olduğunu yazan Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, projenin adımlarını tek tek yazdı.
İşte Nedim Şener'in o yazısı:
1) FETÖ'CÜ ASKERİ ÖĞRENCİ CEZA ALDIĞI GÜN KAÇIYORDU
2014 yılında FETÖ'nün TSK mahrem imamlarıyla 5 kez görüşen, Osman Kürşat Nabit isimli itirafçının, "Göksu ilçesinde bulunan örgüt evine gittiğini ve aynı sohbet grubunda yer aldığını" söylediği Enis Durak, İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 Mayıs 2022 günkü son duruşmada "FETÖ üyeliğinden" 7 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar duruşmasına katılmayan Durak, aynı akşam Adnan Menderes Havaalanı'nda "Ahmet Yılmaz" adına düzenlenmiş Belçika devletine ait sahte kimlikle yakalandı. Durak, 11 Mayıs 2022 günü "Resmi evrakta sahtecilik" suçu ve 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği "FETÖ üyeliği" cezası nedeniyle tutuklandı.
2) FETÖ'CÜ HESAPLAR DEVREYE GİRDİ
FETÖ'cü "Bold Medya" isimli sosyal medya hesabı, Enis Durak ile annesinin adliye koridorunda yan yana çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "mağduriyet" algısı yaratmaya başladı. Birçok FETÖ mensubu yanında FETÖ'cü Sevinç Özarslan bu konuda başı çeken kişilerdi. 11 Mayıs günü Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımlar yaptı.