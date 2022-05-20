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    • 20.05.2022 10:53
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    • 20.05.2022 11:12
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    MSB görüntü paylaştı: Saldırı hazırlığında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Terör örgütü PKK'ya aman verilmiyor. Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    5 PKK’lı terörist imha edildi!

    Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    "ÖNLEYİCİ OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR"
    MSB'nin resmi Twitter hesabı üzerinden bir video paylaşılarak şu ifadelere yer verildi:

    "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi."

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    Haberler Güncel MSB görüntü paylaştı: Saldırı hazırlığında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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