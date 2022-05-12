Mağduriyet algısı çöktü! FETÖ hükümlüsü Mustafa Enis Durak'ın sahte kimlikle Almanya'ya kaçarken yakalandığı ortaya çıktı





SİVİL ÖRGÜT MAHREM İMAMLARNA BAĞLI HAREKET EDİYORDU

Adı geçen FETÖ üyesi Durak'ın İzmir Maltepe Askeri Lisesi öğrencisiyken 2016'daki darbe girişimi sonrası ilişiğinin kesildiği kaydedilen açıklamada, söz konusu kişinin, 2014 yılında ankesörlü/kontörlü sabit hatlardan arandığı, hakkındaki itirafçı beyanına göre örgüt evlerine gittiği ve askeri öğrenciyken "Yusuf" ve "Kenan" kod isimli sivil örgüt mahrem imamlarına bağlı hareket ettiği, 2021'de de tutuklu olarak hakkında kamu davası açıldığı ve tensip aşamasında tahliye edildiği aktarıldı.