CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun "çaldılar" dediği Millet Bahçesi projesi nerede?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi üzerinden başlattığı kirli algı operasyonu sonrası yeniden gündeme gelen "projemizi çaldılar" iddiasını köşesine taşıyan ve bugüne kadar CHP'nin projesinin halka gösterilmediğini belirten Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Dikkatinizi çekti mi, Yedekçi hiç projesini medyaya göstermedi. Sahi öyle bir proje varsa Yedekçi'nin bunu göstermesi gerekmiyor mu? Acaba hiç pist bırakmamış olabilir mi?" ifadelerini kullandı.
İşte Övür'ün bugünkü yazısı;
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, devlet kurumlarına giderek ve başta Katar olmak üzere Arap sermayesine parmak sallayarak ya da "Telefonlarımızı dinleyerek bizim projemizi çaldılar" dediği Atatürk Havalimanı'nın "yeşil alan" olmasına karşı çıkarak gündem oluyor ama o gündemler partisinin hanesine pozitif yazmıyor.
Hatta kendi adaylığı konusunda bile tartışmaları bitirmeye yetmiyor. Bunun en çarpıcı örneğini CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in tavrında görüyoruz. Özel, ilginçtir grup başkanvekili olarak her defasında "Gönlümüzden geçen aday Kılıçdaroğlu" dese de şu eklemeyi yapmadan edemiyor:
"Bu süreçte eğer Sayın Genel Başkanımız arzu ederse, anketlerin sonuçları bu seçimi kazandığımızı gösterirse ve kendisinin hassasiyet duyduğu 6'lı mutabakat masası ortak adaylıkta genel başkanımız üzerinde mutabakata varırsa..." Bu açıklamadaki muğlaklık ve ankete vurgu yapması, hem kamuoyunda hem de parti içinde Kılıçdaroğlu'na güvensizlik olarak yorumlandı.
Özel'in kafasında farklı bir isim mi var yoksa genel başkan adaylığında adı geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na selam mı gönderiyor bilinmez, ama şu biliniyor:
CHP içinde Özel'e karşı çok ciddi bir tepki var ve bu birçok platformda seslendiriliyor.
O tepkiyi dile getirenlerden biri de Oğuz Kaan Salıcı'ya bağlı olarak CHP adına yurt dışı ilişkilerden sorumlu olduğu söylenen Çetin Çapan'dı. Çapan, tepkisini Özel'in Twitter adresini de ekleyerek "Partimizde istemiyoruz" diyerek verdi:
"Bizim partide sayın genel başkanımızın adaylığını anketlere bağlayan hiçbir partiliyi, hatta grup başkanvekilini partimizde istemiyoruz."