CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun "çaldılar" dediği Millet Bahçesi projesi nerede?



"Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bizim projemizdi, her şeyimiz hazırdı. Bizim telefonlarımızı dinledikleri için projemizi çaldılar." CHP gibi bir partinin genel başkanı açısından bundan daha talihsiz bir açıklama olamaz. Bir park projesinin bile çalınabileceğine, bunun için telefonlarının dinlendiğine inanıyor ve devleti suçlayabiliyor. Garip olan aynı şeyi, park projesini CHP adına yaptığı söylenen eski milletvekili Gülay Yedekçi de yapıyor. O da 2017'de söylediği şu sözleri unutuyor:

"Atatürk Havalimanı arazisi 'Atatürk Kent Parkı' olmalıdır... " Dikkatinizi çekti mi, Yedekçi hiç projesini medyaya göstermedi. Sahi öyle bir proje varsa Yedekçi'nin bunu göstermesi gerekmiyor mu? Acaba hiç pist bırakmamış olabilir mi?

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