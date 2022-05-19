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    • Güncel
    • 19.05.2022 13:41
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    • 19.05.2022 13:45
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    İsveç'ten istenen teröristlerin isim listesi! NATO'ya üye olmak isteyen İsveç'in ülkesinde barındırdığı teröristlerin isimleri belli oldu!

    İsveç'ten istenen teröristlerin isim listesi yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Son dakika haber geldi ve NATO'ya üye olmak isteyen İsveç'in ülkesinde barındırdığı teröristlerin isimlerine A Haber ulaştı. İsveç'in iade etmediği teröristlere vatandaşlık da verdiği de ortaya çıktı. İsveç'in ülkesinde yer alan teröristlerin isimleri belli oldu ve haberimizden öğrenebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    İsveç’ten istenen teröristlerin isim listesi!

    İsveç'ten istenen teröristlerin isim listesi! NATO'ya üye olmak isteyen İsveç'in ülkesinde barındırdığı teröristlerin isimleri sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Türkiye'nin İsveç'ten istediği teröristlerin listesine A Haber ulaştı, İsveç'in iade etmediği teröristlere vatandaşlık da verdiği ortaya çıktı. İşte son dakika gelişmeler...

    İSVEÇ'TEN İSTENEN TERÖRİSTLERİN İSİM LİSTESİ

    FETÖ üyesi isimler
    Bülent Keneş
    Levent Kepez
    Harun Tokak
    Yılmaz Ayten



    PKK üyesi teröristler
    Mehmet Sıraç Bilgin
    Aysel Alhan
    Aziz Turan
    Ragıp Zarakolu
    Halef Tak
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    Hegemonya Belgeseli
    Haberler Güncel İsveç'ten istenen teröristlerin isim listesi! NATO'ya üye olmak isteyen İsveç'in ülkesinde barındırdığı teröristlerin isimleri belli oldu!
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