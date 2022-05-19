İsveç'ten istenen teröristlerin isim listesi! NATO'ya üye olmak isteyen İsveç'in ülkesinde barındırdığı teröristlerin isimleri belli oldu!

İsveç'ten istenen teröristlerin isim listesi! NATO'ya üye olmak isteyen İsveç'in ülkesinde barındırdığı teröristlerin isimleri sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Türkiye'nin İsveç'ten istediği teröristlerin listesine A Haber ulaştı, İsveç'in iade etmediği teröristlere vatandaşlık da verdiği ortaya çıktı. İşte son dakika gelişmeler...
İSVEÇ'TEN İSTENEN TERÖRİSTLERİN İSİM LİSTESİ
FETÖ üyesi isimler
Bülent Keneş
Levent Kepez
Harun Tokak
Yılmaz Ayten
PKK üyesi teröristler
Mehmet Sıraç Bilgin
Aysel Alhan
Aziz Turan
Ragıp Zarakolu
Halef Tak