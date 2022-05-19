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    • 19.05.2022 14:56
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    • 19.05.2022 14:56
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    AK Parti MYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

    Son dakika haberi! AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

    takvim.com.tr
    AK Parti MYK toplandı! İşte masadaki konular

    AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

    Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı saat 14.40'ta başladı.

    MASADA HANGİ KONULAR VAR?
    Öncelikli gündem maddelerinden birinin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu olması bekleniyor.

    İSVEÇ VE FİNLANDİYA'YA NATO VETOSU
    Başkan Erdoğan'ın "İki ülkenin NATO'ya girmesine hayır diyeceğiz" ifadelerinin ardından, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda son durum ele alınacak.

    Dış politika başlığında Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin ateşkes için sürdürdüğü diplomasi trafiği de değerlendirilecek.

        EKONOMİDEKİ SON DURUM GÖRÜŞÜLECEK
        AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda ekonomideki son gelişmeler de konuşulacak. Fahiş fiyat artışları karşısında hükümetin aldığı tedbirler ve önümüzdeki dönemde atılacak adımlar görüşülecek.

        Sığınmacı konusu, Suriyelilerin geri dönüşleri ve terörle mücadele operasyonları da MYK'da ele alınacak. Toplantı sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısı düzenleyecek.

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        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Güncel AK Parti MYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı
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