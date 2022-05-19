AK Parti MYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı saat 14.40'ta başladı.
MASADA HANGİ KONULAR VAR?
Öncelikli gündem maddelerinden birinin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu olması bekleniyor.
İSVEÇ VE FİNLANDİYA'YA NATO VETOSU
Başkan Erdoğan'ın "İki ülkenin NATO'ya girmesine hayır diyeceğiz" ifadelerinin ardından, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda son durum ele alınacak.
Dış politika başlığında Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin ateşkes için sürdürdüğü diplomasi trafiği de değerlendirilecek.