PKK'nın inleri yerle bir ediliyor! Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 85’e yükseldi

Türkiye, terör örgütü PKK'ya karşı yönelik amansız mücadelesini sürdürüyor.
MSB'den yapılan son açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 85'e yükseldiği bildirildi.
MSB sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 85'e yükseldi.
İşte MSB'den yapılan o paylaşım;
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 14, 2022
Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 85'e yükseldi. pic.twitter.com/YrSLmBSBXV