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    • Güncel
    • 14.05.2022 18:08
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    • 14.05.2022 18:23
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    PKK'nın inleri yerle bir ediliyor! Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 85’e yükseldi

    Terör örgütü PKK'nın inleri, kahraman ordumuz tarafından yerle bir ediliyor... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı teröristin SİHA'larla etkisiz hale getirildiğini, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının ise 85'e yükseldiğini duyurdu.

    85 terörist etkisiz hale getirildi

    Türkiye, terör örgütü PKK'ya karşı yönelik amansız mücadelesini sürdürüyor.



    MSB'den yapılan son açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 85'e yükseldiği bildirildi.

    MSB sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 85'e yükseldi.



    İşte MSB'den yapılan o paylaşım;
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    Haberler Güncel PKK'nın inleri yerle bir ediliyor! Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 85’e yükseldi
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