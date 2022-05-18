İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'SADAT' tepkisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, SADAT önünde açıklama yaparak Başkan Erdoğan'ı hedef alan ve provokasyona soyunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Soylu şunları söyledi:

"Hangi konuyla alakalı olursa olsun SADAT'ın önüne gidene kadar, Et ve Süt Kurumu'nun önüne gidene kadar, hafif bir cesaretin varsa, bizim söylediğimiz büyükelçilik ile ilgili bir değerlendirme ortaya koy da görelim. Bu konunun üstünü örtemezsin. Bu Türkiye'ye bir ihanettir. Sen Türkiye'nin geleceğini Avrupalı bir büyükelçiye pazarlayamazsın"

"CHP ATATÜRK'ÜN PARTİSİ DEĞİLDİR"

CHP'nin Atatürk ismini istismar ettiğini ifade eden Soylu, "Bu Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün partisi değil, İnönü'nün partisidir, bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Atatürk ile hiçbir ilgisi yoktur. Neden İnönü'nün partisidir? Çünkü İnönü, Atatürk karşıtıdır. Bugün uyguladığı politikada İnönü politikasıdır. İnönü politikası dedikodu politikasıdır, iftira politikasıdır. Batı ile işbirliği yaparak iktidarı ele geçirme politikasıdır." dedi.