19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs bugün otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, İETT ücretsiz mi, bedava mı?

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. Özellikle İstanbul'da dini ve resmi bayramlar nedeniyle toplu ulaşım ücretsiz olabiliyor. 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? Bakanlığa bağlı Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferlerinin 19 Mayıs'taki faaliyetlerine ilişkin açıklama yapıldı. Peki, 19 Mayıs yarın otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, İETT ücretsiz mi, bedava mı? İşte merak edilenler!
İSTANBUL
Bakanlığa bağlı Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferlerinin 19 Mayıs'taki faaliyetlerine ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerimiz 19 Mayıs'ta saat 00.00'dan 23.59'a kadar ücretsiz hizmet verecektir.'' denildi.
İstanbul'da metro, metrobüs, otobüslerin de 19 Mayıs günü ücretsiz olması bekleniyor.
ANKARA
Ankara'da 19 Mayıs günü toplu taşımanın ücretsiz olmasına dair duyuru EGO tarafından paylaşıldı. ''EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (EGO Otobüsleri, Metro, ANKARAY ve Teleferik) ile "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı"mızın 103. yılı olan 19 Mayıs 2022 Perşembe günü vatandaşlarımıza ücretsiz olarak hizmet verilecektir.