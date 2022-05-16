Başkan Erdoğan'dan Finlandiya ve İsveç mesajı: "NATO'ya girmelerine biz 'evet' demeyiz"





Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz sokulduğumuz yerden bir daha sokulamayız. Kusura bakmasınlar" dedi.



İşte Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamalarından satır başları;



Her iki ülkeyle ilgili de gerçi bu aralar Dışişleri Bakanları arasında bazı görüşmeler yapıldı. Çok açık, net, samimi bir şeyi benim söylemem lazım. Her iki ülkenin de, (Finlandiya ve İsveç) terör örgütlerine karşı açık, net bir tavrı söz konusu değil. Kaldı ki bu süreç içerisinde bu terör örgütlerine karşı kalkıp, 'Biz karşıyız' deseler bile ki, tam aksine teslim etmeleri gereken bazı teröristlerle ilgili teslim etmeyeceklerine dair açıklamaları var. Velev ki teslim edeceklerini dahi söyleseler biz şuna inanırız; bir delikten iki kez Müslüman sokulmaz. Daha önce biliyorsunuz Yunanistan NATO'dan çıkmıştı, o dönemin yönetimi tekrar Yunanistan'ın NATO'ya girmesini sağladı.