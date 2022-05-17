NATO'ya üyelik başvurusu yapan İsveç ve Finlandiya'ya Başkan Erdoğan'dan sert çıkış: Yorulmasınlar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'u Ankara'da ağırladı. İki ülke arasında 15 anlaşma imzalandı. Ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliği hakkında önemli açıklamalar yaptı:
Her iki ülke ile ilgili de çok açık, net, samimi bir şeyi söylemem lazım. Her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık ve net bir tavrı söz konusu değil.
Bu süreç içerisinde bu terör örgütlerine karşı kalkıp biz karşıyız deseler bile ki tam aksini, teslim etmeleri gereken bazı teröristlerle ilgili teslim etmeyeceklerine dair açıklamaları var. Teslim edeceklerini dahi söyleseler bile şuna inanıyoruz; Müslüman bir delikten iki kez sokulmaz.