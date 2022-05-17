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    NATO'ya üyelik başvurusu yapan İsveç ve Finlandiya'ya Başkan Erdoğan'dan sert çıkış: Yorulmasınlar!

    NATO'ya üyelik başvurusu yapan İsveç ve Finlandiya, Türkiye'ye ikna ziyareti yapacağını açıkladı. Başkan Erdoğan, sert çıktı: Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar...Türkiye'ye yaptırım uygulayanların NATO'ya girmelerine biz 'evet' demeyiz.

    Yorulmasınlar!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'u Ankara'da ağırladı. İki ülke arasında 15 anlaşma imzalandı. Ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliği hakkında önemli açıklamalar yaptı:



    Her iki ülke ile ilgili de çok açık, net, samimi bir şeyi söylemem lazım. Her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık ve net bir tavrı söz konusu değil.



    Bu süreç içerisinde bu terör örgütlerine karşı kalkıp biz karşıyız deseler bile ki tam aksini, teslim etmeleri gereken bazı teröristlerle ilgili teslim etmeyeceklerine dair açıklamaları var. Teslim edeceklerini dahi söyleseler bile şuna inanıyoruz; Müslüman bir delikten iki kez sokulmaz.



        Pazartesi geleceklermiş, bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar. Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz evet demeyiz.



        NATO o zaman güvenlik örgütü olmaktan çıkar teröristlerin yoğunlaştığı bir yer haline gelir. Sokulduğumuz yerden bir daha sokulamayız.



        Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı Tebbun'la Ankara'da görüştü.

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        Haberler Güncel NATO'ya üyelik başvurusu yapan İsveç ve Finlandiya'ya Başkan Erdoğan'dan sert çıkış: Yorulmasınlar!
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