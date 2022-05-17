Ömer Çelik'ten Aliya İzzetbegoviç’in karargahı 'mağara' diyen Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Son derece yakışıksızdır

Sn Kılıçdaroğlu'nun, Bosna Direnişinin sembolü olan Merhum Aliya İzzetgoviç'in karargahı için "mağara" ifadesini kullanması son derece yakışıksızdır. Bosna halkının mücadelesine ne kadar yabancı olduğunu ortaya koymaktadır.

O KARARGAH BİR MAĞARA DEĞİL...

Sn Kılıçdaroğlu'nun Boşnak kardeşlerimizden, Bosna'ya gönül vermiş herkesten ve Merhum Aliya'nın aziz hatırasından özür dilemesi gerekir. Bosna direnişinin aziz şehitlerine bir kere daha rahmet diliyoruz. Tüm Boşnak kardeşlerimize selamlarımızı sunuyoruz.

O karargah bir mağara değil, insanlık onurunun can pahasına savunulduğu bir mekandı. Onur, özgürlük ve haysiyet için ölümü göze almış canların kalesiydi. Aliya'ya selam olsun... O şanlı direnişe selam olsun…