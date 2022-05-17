Ömer Çelik'ten Aliya İzzetbegoviç’in karargahı 'mağara' diyen Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Son derece yakışıksızdır

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Bosna Sancak Derneği'ni ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, "Önceki Genel Başkanımız Sayın Deniz Baykal, Aliya İzzetbegoviç'i ziyaret etmişti. Onun yaşadığı yerde, mağarada görüşmüşlerdi." ifadelerini kullanmıştı.
BOŞNAKLAR ÖZÜR BEKLİYOR
Kılıçdaroğlu'nun, Aliya İzzetbegoviç'in savaş karargahına 'mağara' demesinden rahatsızlık duyan Boşnaklar, CHP Genel Başkanı'ndan özür beklediklerini duyurdu.
MAĞARA SKANDALI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Sn Kılıçdaroğlu'nun, Bosna Direnişinin sembolü olan Merhum Aliya İzzetgoviç'in karargahı için "mağara" ifadesini kullanması son derece yakışıksızdır. Bosna halkının mücadelesine ne kadar yabancı olduğunu ortaya koymaktadır.
O KARARGAH BİR MAĞARA DEĞİL...
Sn Kılıçdaroğlu'nun Boşnak kardeşlerimizden, Bosna'ya gönül vermiş herkesten ve Merhum Aliya'nın aziz hatırasından özür dilemesi gerekir. Bosna direnişinin aziz şehitlerine bir kere daha rahmet diliyoruz. Tüm Boşnak kardeşlerimize selamlarımızı sunuyoruz.
O karargah bir mağara değil, insanlık onurunun can pahasına savunulduğu bir mekandı. Onur, özgürlük ve haysiyet için ölümü göze almış canların kalesiydi. Aliya'ya selam olsun... O şanlı direnişe selam olsun…