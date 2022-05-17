Çevreciler İSKİ'nin katliamına sessiz kaldı! Vatandaşlar isyan etti: Biz bu sudan tarımsal üretim yapmaya çalışıyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) Marmara Denizi'ne bıraktığı kimyasal atığın jandarma ekiplerinin takibi sonucu tespit edildiği öğrenildi.
GÜVENLİK GÜÇLERİ KİMYASAL ATIĞIN KAYNAĞINI TESPİT ETTİ
Jandarma ekipleri; kimyasal atığın Marmara Denizi'nde bulunan alanını geriye doğru incelediği, kimyasal atığın İstanbul Tekirdağ sınırında bulunan İSKİ Değirmenköy Arıtma Tesisleri'nden salındığı tespit etti.
KİMYASAL ATIK KINIKLI DERESİ'Nİ KİRLETİYOR
Jandarma ekipleri, İSKİ Değirmenköy Arıtma Tesisleri'nden salınan kimyasal atığın Marmaraereğlisi ilçesindeki Sultanköy'den Marmara Denizi'ne döküldüğünü ve kimyasal atığın Kınıklı Deresi'ni kirlettiğini tutanak altına aldı.
İSKİ TESİSİ SADECE BİYOLOJİK ARITMA YAPIYOR, KİMYASAL ARITMA YAPAMIYOR
İSKİ Değirmenköy Arıtma Tesisleri'nin sadece biyolojik arıtma yapabildiği, kimyasal atığı da arıtamadığı gerekçesiyle Marmara Denizi'ne bıraktığı öğrenildi.
NUMUNELER İNCELENİYOR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Tekirdağ İl Müdürlüğü yetkililerinin; Marmara Denizi'nden aldığı numuneleri incelediği, önümüzdeki günlerde hazırlanan raporu kamuoyuna açıklayacağı öğrenildi.
BÖLGEDEKİ VATANDAŞLAR İSKİ'YE TEPKİLİ
Vatandaşlar, İSKİ'nin Marmara Denizi'ne kimyasal atık bırakmasına tepki gösterdi:
Ahmet Niyazi Akçalık, "15 yıldır tarımla uğraşıyorum. Ziraat mühendisiyim. Daha önceki İBB'yle hiçbir zaman böyle bir sıkıntı yaşamıyorduk. En ufak şeyde denetim yapıyordu. Ancak şu anki yönetim denetim yapmadığı için çevredeki fabrikalar atıklarını İSKİ kontrolü altındaki dereye bıraktırıyor. Bir dünya balık öldü. Biz de tarımla uğraştığımız için tarımsal sulamada dereyi kullanamaz hale geldik. Biz tarım sulamada filtre taktık ancak o filtreler bile tıkanıyor. Bizim ürettiğimiz ürün İstanbul halkına gidiyor. Tabiri caizse İstanbul halkı kendi eliyle kendini vuruyor. Bu dere benim tarımsal arazimizin yanından geçiyor kaç kere İSKİ'ye bildirdik ancak ilgilenen olmadı. Biz bu sudan tarımsal üretim yapmaya çalışıyoruz ve bu su ile yapılan üretim ürünler marul, soğan, salatalık, İstanbulluların sofrasına gidiyor maalesef. Bunlar genelde pişmeyen ürün olduğu için içeriğinde bakteri taşıyor. Bu dereden aldığımız su ile elde ettiğimiz ürünlerin rengi dahi değişik ben kendi ürettiğim ürünleri evime dahi götürmek istemiyorum. Etraftaki kirlilik haddinden fazla kaç defa başvurduk ancak İSKİ ilgilenmiyor. Geçen dönemdeki yönetim ise buradaki dereleri düzenli şekilde temizlerdi ancak 3 yıldır bu derelerle ilgilenilmiyor. Biz bu suyun içine giriyoruz yüzümüze sıçrayan su yakıyor. İçeriğindeki kimyasal o kadar yüksek ne kurbağa ne de herhangi bir canlı bu kanallarda ve derelerde yaşamıyor. Buradaki toprak da maalesef ölüyor."
İlhan Yılmaz: "Derenin halini gördüğümüzde çok üzüldük. Biz bu denizde yüzüyoruz. Bu görüntüyü görünce şoke olduk. Araştırma yapınca İSKİ'nin arıtma yapmadan kimyasal suyu denize deşarj ettiğini öğrendik. Burası turizm bölgesi ve yoğun olarak turizme açılmaya çalışılan bir yer maalesef İstanbul'u yönetemediler şimdi İstanbul'un çevre illerini de kirletmeye başladılar. Biz de gerekli kurumlar gibi vatandaş olarak takipçisi olacağız. Sosyal medyadan da her gün bunu duyuracağız. İstanbul'u yönetemediler bari bize zararları olmasın."
Oğuz Yavaş: "Biz burada tarımla uğraşıyoruz aynı zamanda sulamalı tarımla da uğraşıyoruz. 3 yıldır Değirmenköy'den gelen su da kötüleşme var. Fosseptik mi akıtıyorlar bilemiyoruz suda çok ağır bir koku var. Önceki yıllarda böyle ağır değildi. Biz o kadar şikayet ancak İSKİ hiç ilgilenmedi. Vatandaşlar buraya yazın dinlenmeye geliyor ancak kötü görüntüden dolayı kimse kalmadı. Hayvanlar su ile besleniyor, tarımsal üretimden elde edilen ürünler maalesef temiz çıkmıyor. İnsan sağlığından hayvan sağlığına ve doğanın döngüsüne ihanet var."
Gönül Yılmaz: "Kınık Deresi simsiyah durumda. Değirmenköy'deki İSKİ arıtma tesisinden kimyasal maddelerin akıtıldığını öğrendik. Bu bölge 3 yıl öncesine kadar balık tutulan bir yerdi. Maalesef bu ortadan kalktı. Çiftçilik yapanlar çok sıkıntı yaşıyor. Buradaki koku çok ağır, biz eksiden masa kurup otururduk ancak şimdi bu imkansız oldu. Maalesef İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönetememezliği Marmara Ereğlisi'ne kadar ulaştı. Tam anlamıyla çevre katliamı yaşıyor. Buraya yazlıkçı olarak gelenler 'İstanbul'da nefes alamıyorduk, buraya geldik artık burada da nefes alamayacağız anlaşılan' diyorlar. Bu durum hem çiftçiler için hem yazlıkçılar için hem de bizim için çok ciddi bir sıkıntı."