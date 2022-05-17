Çevreciler İSKİ'nin katliamına sessiz kaldı! Vatandaşlar isyan etti: Biz bu sudan tarımsal üretim yapmaya çalışıyoruz

İlhan Yılmaz: "Derenin halini gördüğümüzde çok üzüldük. Biz bu denizde yüzüyoruz. Bu görüntüyü görünce şoke olduk. Araştırma yapınca İSKİ'nin arıtma yapmadan kimyasal suyu denize deşarj ettiğini öğrendik. Burası turizm bölgesi ve yoğun olarak turizme açılmaya çalışılan bir yer maalesef İstanbul'u yönetemediler şimdi İstanbul'un çevre illerini de kirletmeye başladılar. Biz de gerekli kurumlar gibi vatandaş olarak takipçisi olacağız. Sosyal medyadan da her gün bunu duyuracağız. İstanbul'u yönetemediler bari bize zararları olmasın."

Oğuz Yavaş: "Biz burada tarımla uğraşıyoruz aynı zamanda sulamalı tarımla da uğraşıyoruz. 3 yıldır Değirmenköy'den gelen su da kötüleşme var. Fosseptik mi akıtıyorlar bilemiyoruz suda çok ağır bir koku var. Önceki yıllarda böyle ağır değildi. Biz o kadar şikayet ancak İSKİ hiç ilgilenmedi. Vatandaşlar buraya yazın dinlenmeye geliyor ancak kötü görüntüden dolayı kimse kalmadı. Hayvanlar su ile besleniyor, tarımsal üretimden elde edilen ürünler maalesef temiz çıkmıyor. İnsan sağlığından hayvan sağlığına ve doğanın döngüsüne ihanet var."

Gönül Yılmaz: "Kınık Deresi simsiyah durumda. Değirmenköy'deki İSKİ arıtma tesisinden kimyasal maddelerin akıtıldığını öğrendik. Bu bölge 3 yıl öncesine kadar balık tutulan bir yerdi. Maalesef bu ortadan kalktı. Çiftçilik yapanlar çok sıkıntı yaşıyor. Buradaki koku çok ağır, biz eksiden masa kurup otururduk ancak şimdi bu imkansız oldu. Maalesef İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönetememezliği Marmara Ereğlisi'ne kadar ulaştı. Tam anlamıyla çevre katliamı yaşıyor. Buraya yazlıkçı olarak gelenler 'İstanbul'da nefes alamıyorduk, buraya geldik artık burada da nefes alamayacağız anlaşılan' diyorlar. Bu durum hem çiftçiler için hem yazlıkçılar için hem de bizim için çok ciddi bir sıkıntı."