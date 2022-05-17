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    • 17.05.2022 13:51
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    Van'da PKK'ya operasyon: Silah ve patlayıcı ele geçirildi

    Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi. İşte detaylar...

    PKK’ya operasyon!

    Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

    Bu kapsamda, terör örgütünün kullandığı sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla ilçe kırsalına 16 Mayıs'ta operasyon düzenlendi.

    Operasyonda, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 100 fişek, 8 şarjör, 400 gram patlayıcı madde, 60 kilogram tütün ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

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    Haberler Güncel Van'da PKK'ya operasyon: Silah ve patlayıcı ele geçirildi
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