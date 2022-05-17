Van'da PKK'ya operasyon: Silah ve patlayıcı ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, terör örgütünün kullandığı sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla ilçe kırsalına 16 Mayıs'ta operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 100 fişek, 8 şarjör, 400 gram patlayıcı madde, 60 kilogram tütün ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.