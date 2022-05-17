Başkan Erdoğan taziye için BAE'ye gidiyor! Yeni Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri eski Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefatı nedeniyle bugün Abu Dabi'ye taziye ziyaretinde bulunacak.
YENİ DEVLET BAŞKANI İLE İKİLİ GÖRÜŞME
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Eski Başkanı merhum Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefatı nedeniyle 17 Mayıs 2022 tarihinde Abu Dabi'ye taziye ziyaretinde bulunacaklar ve bu vesileyle Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'la ikili görüşme gerçekleştireceklerdir" denildi.
BAE'YE HAREKET EDECEK
Başkan Erdoğan, bugün öğlen saatlerinde taziye ziyareti için Birleşik Arap Emirlikleri'ne hareket edecek.
BAE-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in Kasım 2021'de Türkiye'yi ziyaret etmesinin ardından iki ülke ilişkilerinde önemli ilerleme kaydedilmişti. BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani ez-Zuyudi, 13 Ocak'ta, ülkesinin Türkiye ile ticaret hacmini iki veya üç katına çıkarmayı hedeflediğini belirtmişti.