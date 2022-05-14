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BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı

BAE'nin ilk Devlet Başkanı Zayid bin Sultan Al Nahyan'ın en büyük oğlu olan Halife bin Zayid, babasının vefatından sonra göreve gelmişti. Dün hayatını kaybeden Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı. Al Nahyan'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Abu Dabi'deki El-Batin Kabristanı'nda toğrağa verildi.

14.05.2022 12:19 - Son Güncelleme: 14.05.2022 12:21
BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan’ın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı

Birleşik Arap Emirlikleri, 74 yaşındaki Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın vefat ettiğini duyurmuştu.

Bakanlık, ülkede bugünden itibaren 40 günlük resmi yas ilan edildiği ve bayrakların yarıya indirileceğini açıklarken bakanlıklarda, devlet dairelerinde ve özel sektörde de 3 gün çalışmalara ara verileceğini bildirmişti.

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BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan’ın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı

AL NAHYAN'A SON GÖREV
BAE'nin ilk Devlet Başkanı Zayid bin Sultan Al Nahyan'ın en büyük oğlu olan Halife bin Zayid, babasının vefatından sonra göreve gelmişti.

BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan’ın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan, son yolculuğuna uğurlandı.

BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan’ın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı

KRALİYET AİLESİNİN KATILIMIYLA CENAZE NAMAZI KILINDI
BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, Al Nahyan'ın cenaze namazı Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Kraliyet ailesinin katılımıyla başkent Abu Dabi'deki Şeyh Sultan bin Zayid el-Evvel Camisi'nde kılındı.

BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan’ın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı

Al Nahyan'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Abu Dabi'deki El-Batin Kabristanı'nda toğrağa verildi.

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