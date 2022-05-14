BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan’ın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı

Birleşik Arap Emirlikleri, 74 yaşındaki Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın vefat ettiğini duyurmuştu.

Bakanlık, ülkede bugünden itibaren 40 günlük resmi yas ilan edildiği ve bayrakların yarıya indirileceğini açıklarken bakanlıklarda, devlet dairelerinde ve özel sektörde de 3 gün çalışmalara ara verileceğini bildirmişti.