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    • 16.05.2022 20:26
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    Son dakika: 16 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandı

    Sağlık Bakanlığı, 16 Mayıs 2022 tarihli Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve salgının seyrinde son durum...

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

    Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 128 bin 957 testte 1254 vaka tespit edildi. 4 kişi hayatını kaybederken, 1358 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,17, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,47 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 832 bin 15, 2'nci dozda 53 milyon 52 bin 226 ve 3'üncü dozda 27 milyon 777 bin 668 olmak üzere 147 milyon 638 bin 328 aşı uygulandı.

    16 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

    En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

    15 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

    14 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

        13 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

        12 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

        11 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
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            Haberler Güncel Son dakika: 16 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandı
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