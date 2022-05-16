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    • 16.05.2022 18:31
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    Adana'da ByLock kullanan FETÖ'cü hapsi boyladı!

    Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı olan ByLock'u indiren ve kullanan bir FETÖ'cü hapsi boyladı. Yürütülen duruşmada 7 yıl 6 ay hapis cezası çıktı.

    AA
    ByLock kullanan FETÖ’cü hapsi boyladı!

    Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen sanık, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık H.K. ve avukatı katıldı.

    Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında H.K'nin ByLock kullandığının belirlendiğini, sohbet toplantılarına katıldığını, haklarında "örgüt üyeliği" suçundan işlem yapılan "mahrem imamlar" ile görüşme kaydının bulunduğunu belirterek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık H.K. savunmasında, ByLock kullanmadığını ve örgütsel konumunun bulunmadığını öne sürerek "FETÖ üyesi değilim. Mahrem imamlar ile irtibatım yoktur. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.
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