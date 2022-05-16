Adana'da ByLock kullanan FETÖ'cü hapsi boyladı!

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında H.K'nin ByLock kullandığının belirlendiğini, sohbet toplantılarına katıldığını, haklarında "örgüt üyeliği" suçundan işlem yapılan "mahrem imamlar" ile görüşme kaydının bulunduğunu belirterek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.