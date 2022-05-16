Terör örgütü PKK'nın dağ kadrolarından CHP'li belediyelere: İzmir'de daha çok isim var!



'DAHA ÇOK İSİM DUYACAĞIZ'

Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, kamuoyunda CHP'nin HDP'yle kurduğu kirli ittifakın diyetini bu tür isimleri belediye kadrolarına yerleştirerek ödediği yönünde bir kanaat oluştuğunu belirterek, CHP'nin çekirdek kadrosunun HDP'den bir farkı olmadığını söyledi. "CHP'nin içindeki bu kripto yapıların içinde Kılıçdaroğlu'nun kendi danışmanları, yakın mesai arkadaşları yok mu? Bunların çoğu ya firarda ya da isimleri terörle anılıyor" diyen Başbuğ, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu örnek verdi. Yeni Asır'da yer alan habere göre, Başbuğ, "CHP'li belediyelerde önümüzdeki süreçte terörle iltisaklı daha birçok isim duyacağız" dedi.