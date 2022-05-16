Terör örgütü PKK'nın dağ kadrolarından CHP'li belediyelere: İzmir'de daha çok isim var!

PKK kamplarında elinde silahla görüntüleri ortaya çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Şafak Duran'ın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı Mustafa Demir'in de PKK'nın mali yapılanma yöneticilerinden biri olduğu iddiasıyla tutuklanması gözleri CHP'li belediyelere çevirdi. Seçimlerin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başta olmak üzere CHP'li bazı belediyelerde terör örgütleriyle iltisaklı bazı kişilerin istihdam edildiği yönündeki iddialar yeniden gündem oldu.
'DAHA ÇOK İSİM DUYACAĞIZ'
Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, kamuoyunda CHP'nin HDP'yle kurduğu kirli ittifakın diyetini bu tür isimleri belediye kadrolarına yerleştirerek ödediği yönünde bir kanaat oluştuğunu belirterek, CHP'nin çekirdek kadrosunun HDP'den bir farkı olmadığını söyledi. "CHP'nin içindeki bu kripto yapıların içinde Kılıçdaroğlu'nun kendi danışmanları, yakın mesai arkadaşları yok mu? Bunların çoğu ya firarda ya da isimleri terörle anılıyor" diyen Başbuğ, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu örnek verdi. Yeni Asır'da yer alan habere göre, Başbuğ, "CHP'li belediyelerde önümüzdeki süreçte terörle iltisaklı daha birçok isim duyacağız" dedi.
70 MİLYON LİRAYI PKK'YA AKTARMIŞLAR
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Mustafa Demir'in de tutuklandığı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK/KCK silahlı terör örgütü adına ekonomik- mali alan yapılanmasına yürütülen soruşturmada detaylar da netleşiyor. MASAK'ın geçmişe dönük mali verileri incelemesi sonucu örgütün 70 milyon lirasının HDP'li belediyeler, ihaleler, şirketler, kripto para, altın ve gümüş kullanılarak aklandığı, gayrimenkuller alındığı, kira gelirlerinin örgüt mensuplarına aktarıldığı tespit edildi. İncelemelerde ayrıca örgütün kırsal alanında faaliyet gösterirken etkisiz hale getirilen teröristlerin yakınları ile cezaevinde bulunan örgüt mensuplarından yaklaşık 500 kişiye sistematik şekilde maddi yardım yapıldığı ortaya çıktı. Şüphelilerin, Habur Sınır Kapısı'ndan çok sayıda giriş-çıkış kaydının olduğu, çıkan zanlıların terör kamplarında örgütsel eğitim ve talimat aldıkları belirlendi.