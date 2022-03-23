CHP'li Bodrum Belediyesi'ndeki usulsüzlükten PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın eski avukatı Turgay Kaya çıktı!

CHP'li Bodrum Belediyesi'ne düzenlenen imar usulsüzlüğü operasyonunda çarpıcı detaylar ortaya çıktı
Muğla'da Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, CHP'li Bodrum Belediyesi'nde eski bir belediye çalışanını imar usulsüzlükleri ile ilgili ihbarı nedeniyle harekete geçti. Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne giren polis ekipleri evrak, belge ve bilgisayar kasalarına incelemek üzere el koydu.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi talebi üzerine akşam saatlerinde Bodrum Belediyesi'nde giden 40 kişilik polis ekibinin İmar Müdürlüğü'nü kapatarak tüm kayıtları teker teker inceledi.
Polis operasyonu sırasında Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, İmardan sorumlu Başkan Yardımcısı Turgay Kaya ve İmar Müdürü Melike Yapıcı Topuz'un da binada olduğu öğrenildi.
İÇİŞLERİ BAKANI DA BİLGİ ALDI
Aydın'ın Çine ilçesine şehit cenazesi için gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Ankara'ya dönüşte gittiği Bodrum Havalimanı'nda Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'ndan bilgi aldı. Operasyonda şu ana kadar herhangi bir gözaltı olmadığı öğrenildi.