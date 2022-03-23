CHP'li Bodrum Belediyesi'ndeki usulsüzlükten PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın eski avukatı Turgay Kaya çıktı!

İÇİŞLERİ BAKANI DA BİLGİ ALDI

Aydın'ın Çine ilçesine şehit cenazesi için gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Ankara'ya dönüşte gittiği Bodrum Havalimanı'nda Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'ndan bilgi aldı. Operasyonda şu ana kadar herhangi bir gözaltı olmadığı öğrenildi.