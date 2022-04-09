Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın enerjide attığı adımlar meyvelerini veriyor!

Bizde başta CHP olmak üzere bazı muhalif partiler de nükleer enerjiye karşı çıktılar.

Gelinen bu noktada hükümetin ne kadar ileri görüşlü olduğu ortaya çıktı. Enerji krizi, enerji kaynaklarında ne kadar çok alternatifiniz varsa o kadar güçlüsünüz demektir.

Nükleer santral açmak, su, rüzgâr, güneş, doğal gaz gibi farklı kaynaklardan elektrik üretimine karşı olduğunuz anlamına gelmez. Ama bizde yabancı ülkelerle bağlantısı olan çevreci dernekler ve muhalefet, hükümeti sanki rüzgâr, güneş gibi yenilenebilir enerjiye karşı olduğunu göstermek için algı yönettiler.

Hâlbuki güneş ve rüzgâr enerjisine de en çok yatırım yapan mevcut hükümettir.

Evet, nükleer enerjinin olası ama kontrol edilebilir riskleri var ama enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için nükleer enerjiye de ihtiyaç var.