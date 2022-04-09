Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın enerjide attığı adımlar meyvelerini veriyor!

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı sırasında attığı adımlar Türkiye'yi enerji bağımsızlığında bir üst lige taşıyacak. Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'de doğal gaz üretiminin ilk ve en önemli aşaması olan büyük kontrol sistemlerinin deniz tabanına yerleştirilmesi için Zonguldak'taki Filyos Limanı'ndan ayrılarak Türkali-2 kuyusuna doğru yola çıktı.
Türkiye'nin enerji alanındaki atılımlarına dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, bugünkü yazısında, "Hatırlıyorsunuz Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz bulduğunda önce inanmadılar, sonra da "Gazı çıkaramazlar" dediler. Dün dev kuyubaşı vanası Yavuz Sondaj Gemisi'yle Karadeniz'in derinliklerine indirilmek üzere yola çıktı. Berat Albayrak'ın enerji bakanı olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerjiye, nükleer enerjiye ve doğal gaz aramalarına büyük yatırımlar yapılmıştı." ifadelerini kullandı.
İşte Tezel'in bugünkü yazısı;
İngiltere hükümeti de enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve artan enerji fiyatlarıyla mücadele etmek amacıyla 8 yeni nükleer reaktörün inşa edileceğini duyurdu. İngiltere'nin hali hazırda 19 nükleer enerji reaktörü var.
56 nükleer reaktöre sahip olan Fransa bile enerji krizinden sonra nükleer enerji üretimini artırma kararı almıştı. Fransa'nın 'nükleer enerjiyi yeşil yatırım olarak sınıflama' çağrısını dokuz AB üyesi ülke de desteklemişti.
Oysa Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli atıldığında o zaman İngiltere'nin de üye olduğu Avrupa Birliği (AB) ilerleme raporlarında, Türkiye'nin nükleer santral yapmasını istemediğini defalarca yazdı.