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    • 15.05.2022 11:03
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    Son dakika: MİT'ten nokta operasyon! Hayri kod adlı Ekrem Üstek etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberleri... MİT, polis ve askerlerin şehit edildiği bazı saldırılardan dolayı aranan PKK/YPS’li terörist Ekrem Üstek'i, Suriye’nin kuzeyindeki Aynularap'ta etkisiz hale getirdi.

    MİT’ten nokta operasyon! Ekrem Üstek cehenneme gitti

    Son dakika haberleri... MİT, polis ve askerlerin şehit edildiği bazı saldırılardan dolayı aranan PKK/YPS'li terörist Ekrem Üstek'i, Suriye'nin kuzeyindeki Aynularap'ta etkisiz hale getirdi.

    DOSYASI KABARIK
    E.ÜSTEK, 1991 baharında Şırnak şehir merkezinde gerçekleşen silahlı çatışmaların planlanması, 1992 tarihinde Şırnak-Cizre karayolunda askeri konvoyun taranması, yine 1992 yılında evini polis memuruna kiraya verdiği için roketli saldırıya uğrayan ev sahibinin bilahare otomatik silahlarla taranması olaylarına iştirak ettiği için uzun yıllar Türkiye'de cezaevinde yatmıştı. Şırnak'ta 2015-2016 döneminde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen hendek-barikat eylemlerinde de en ön saflarda yar aldı. Eylemleri dolayısıyla arandığı dönemde illegal yollarla PKK kontrolündeki Kobani'ye kaçtı.

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    Haberler Güncel Son dakika: MİT'ten nokta operasyon! Hayri kod adlı Ekrem Üstek etkisiz hale getirildi
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