Bağcılar'da İETT kazası! Kadın metrelerce sürüklendi!

İETT şoförü ve kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen kadının yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Hamide A. hemen ameliyata alındı. 2 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavisi devam eden kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. İETT şoförü de polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı caddede bulunan işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.