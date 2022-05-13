Terör örgütü PKK'nın tepe yöneticisine nokta operasyon: Ekrem Üstek yok edildi!



HAİN SALDIRIYA MİSLİYLE KARŞILIK: 6 PKK'LI ÖLÜ

Bölücü terör örgütü PKK/YPG tarafından Suriye'nin Aynelarap bölgesinden Gaziantep'in Karkamış ilçesi ile Köprübatı Hudut Karakolu'na yapılan çok namlulu roketatar ve havan saldırısı sonucunda 4 askerle bir sivil yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hain saldırının ardından ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa ve cezalandırma atışları kapsamında belirlenen hedeflere misliyle karşılık verildiği belirtildi.