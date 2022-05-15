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    • 15.05.2022 11:17
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    Gözler Başkan Erdoğan’da! Mahkumlar için koronavirüs izni uzatılacak mı?

    Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs nedeniyle 80 bin mahkum ev izninden yararlanmıştı. Söz konusu koronavirüs izni 31 Mayıs’ta sona erecek. Koronavirüs izninin uzatılması konusunda AK Parti’nin talebi Başkan Erdoğan’a iletilecek.

    Türkiye'de ilk kovid vakasının görülmesi ile birlikte arka arkaya kısıtlama kararları alınmaya başladı. Cezaevlerinde kalanların salgından olumsuz etkilenmemesi de bazı önlemler alındı. Çıkartılan bir yasa ile açık cezaevlerinde bulunan mahkumlar üç aylık ev iznine gönderildi. Salgın devam ettiği için yapılan yasal düzenlemeler ile ev izinleri uzatıldı. Son uzatmanın tarihi ise 31 Mayıs 2022 tarihinde dolacak. Bir karar alınmazsa mahkumlar cezaevlerine geri dönecek.


    80 BİN MAHKUM YARARLANIYOR
    Halen uygulamadan 80 bin civarında mahkum yararlanıyor. 12 kez uzatıldı kez uzatılan kovid izninden yararlanan mahkum sayısı ise 200 bini buluyor.

    Bu sürenin tekrar uzatılması, Kabine, AK Parti genel merkez ve grupta gündeme geldi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ndeki genel eğilimin iznin uzatılmaması ve mahkumların cezalarının kalan süresini çekmek için cezaevlerine dönmeleri yönünde olduğu bildirildi.

        Sabah'ta yer alan habere göre, Konu AK Parti grubunda ve genel merkezde de ele alındı. Partideki görüşler ise iznin bir kez daha uzatılması yönünde. Bunun gerekçesi ise "Bu konuda toplumsal bir talep oluştu. Herkes sürenin uzatılmasını bekliyor. Cezaevleri zaten dolu. Bu kişiler dönerde daha da kalabalık hale gelecek. Ayrıca iki yıla yakın süredir dışarıdalar. İş buldular ya da iş kurdular. Onlar ne olacak" olarak sıralanıyor.

        ERDOĞAN KARAR VERECEK
        AK Parti, konuyu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a iletecek. Yapılacak değerlendirmelerden sonra son kararı Erdoğan verecek. Konunun önümüzdeki hafta netleşmesi bekleniyor.
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