Furkan ile PKK koyun koyuna! Alparslan Kuytul'un eşi PKK'lı ismin evine misafir oldu

Semra Kuytul'u Van Havalimanı'nda karşılayan Metin Çetin, görevden alınan ve tutuklanan Erciş Eski Belediye Başkanı Yıldız Çetin'in kocası…

İçişleri Bakanlığı'nca 2019'da görevden uzaklaştırılan Erciş eski Belediye Başkanı HDP'li Yıldız Çetin, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 9 yıl 22 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

FURKAN-PKK İLİŞKİSİ NETLEŞTİ

Daha önce defalarca Türk ordusunun PKK terör örgütüne karşı yaptığı operasyonları eleştiren ve Türk ordusunu katliam yapmakla suçlayan Alparslan Kuytul, HDP'nin özyönetim taleplerine de sıcak baktığını ifade etmişti.

Semra Kuytul'un Van'da otel yerine Melik Çetin'in evinde konaklaması başta kendisini karşılayan Furkancı militanlar olmak üzere herkesi şaşkınlığa uğrattı.