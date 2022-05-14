HAVA DURUMU | Meteorolojiden 5 günlük flaş tahmin! Plan yapanlar dikkat: Kuvvetli yağış geliyor... 15-19 Mayıs 2022

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi ile Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu