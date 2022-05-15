Başörtüsüne dil uzatan CHP'li Fikri Sağlar çark etti: Kadınların giyimine karışan sorunludur!

CHP'li Fikri Sağlar, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında başörtülü hakim ve savcılar hakkında "Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takıyor. Bununla mücadele edilmeli" ifadelerini kullanmış ve büyük tepki çekmişti.
Sağlar, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, geçmişteki ifadeleriyle çelişti.
"KADINLARIN GİYİMİNE KARIŞAN SORUNLUDUR'
Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP'li Sağlar, "Kadınların giyimine karışanlar psikolojik sorunludur." dedi.
Sağlar programda, başörtülü hâkimlere karşı nefret söyleminde bulunarak, "Kendimden söylemek istiyorum ben yargılandığım zaman türbanlı bir hâkimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var" demişti.