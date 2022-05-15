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    • 15.05.2022 20:55
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    • 15.05.2022 21:09
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    Başörtüsüne dil uzatan CHP'li Fikri Sağlar çark etti: Kadınların giyimine karışan sorunludur!

    CHP'li Fikri Sağlar geçmişteki söylemlerini unutup pr kasmak için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kadınların giyimine karışanların psikolojik sorunları olduğunu belirtti. Geçmişi kirli ifadelerle dolu olan Sağlar'a ise tepkiler peş peşe geldi. Daha önce, "Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var." şeklinde skandal bir ifade kullanan Sağlar’a “Psikolojik destek almalısınız”, “Psikolojik sorunlu” şeklinde sosyal medyadan sert tepkiler geldi.

    Başörtüsüne dil uzatan CHP’li Fikri Sağlar çark etti

    CHP'li Fikri Sağlar, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında başörtülü hakim ve savcılar hakkında "Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takıyor. Bununla mücadele edilmeli" ifadelerini kullanmış ve büyük tepki çekmişti.

    Sağlar, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, geçmişteki ifadeleriyle çelişti.

    "KADINLARIN GİYİMİNE KARIŞAN SORUNLUDUR'

    Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP'li Sağlar, "Kadınların giyimine karışanlar psikolojik sorunludur." dedi.

    Sağlar programda, başörtülü hâkimlere karşı nefret söyleminde bulunarak, "Kendimden söylemek istiyorum ben yargılandığım zaman türbanlı bir hâkimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var" demişti.

        İsmail Yiğit isimli sosyal medya kullanıcısı nefret söylemi kullanan Fikri Sağlar'a söylediği sözleri şöyle hatırlattı: "Fikri Sağlar; 'Kadınların giyimine karışanlar psikolojik sorunludur" demiş. Aynı Fikri Sağlar, Halk TV'de başörtüsü için "Türbanlı bir hâkimin karşına çıktığım zaman adaleti yerine getireceği konusunda kuşkum var" demişti. Psikolojik destek almalısınız!" Birçok sosyal medya kullanıcısı da bu tarzda paylaşımlar yaparak yorumlarda bulundu. Yazar Zeki Bahçe ise Sağlar'a şu soruyu yöneltti: "Sen şimdi başörtüsüne karşı olan bütün CHP'lilere ruh hastası mı diyorsun?"

        Tuğba Küçük isimli sosyal medya kullancısı ise sosyal medyadan Sağlar'ın son yazdıklarına yorum olarak şunları yazdı: "Haklısın, başörtüsüne karışan, zulmeden ve hatta geçenler de, "başörtülü hakimin kendisini adil yargılayacağından şüphem var" diyen de sizsiniz! ... evet evet aynı fikirdeyim psikolojik sorunlu."
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