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    • Güncel
    • 15.05.2022 22:14
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    • 15.05.2022 22:14
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    Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan'da yapılan genel seçimlere ilişkin açıklama

    Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da yapılan genel seçimlere ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada seçimlerin huzur içinde tamamlanmış olmasının memnuniyetle karşılandığını bildirildi.

    AA
    Dışişleri Bakanlığı’ndan ’Lübnan’ açıklaması

    Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Lübnan'da bugün gerçekleştirilen genel seçimlerin huzur içinde tamamlanmış olmasından memnuniyet duyulduğu belirtildi.

    "Seçim sonuçlarının, Lübnan'ın toplumsal barış, huzur ve istikrarına katkıda bulunmasını diliyor; Lübnan'ın karşı karşıya bulunduğu sınamalarla etkin şekilde mücadele edilebilmesi için yeni bir hükümetin en yakın zamanda kurulmasını temenni ediyoruz" sözlerinin kullanıldığı açıklamada, Türkiye'nin, Lübnan'ın egemenliğinin, birliğinin, istikrarının ve güvenliğinin güçlü bir savunucusu ve destekleyicisi olarak Lübnan halkına ve devletine desteğini sürdüreceği vurgulandı.

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    Haberler Güncel Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan'da yapılan genel seçimlere ilişkin açıklama
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