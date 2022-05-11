Son dakika: İçişleri Bakanlığı harekete geçti! Göç İdaresi Başkanlığından Ümit Özdağ'a suç duyurusu

ÜMİT ÖZDAĞ: SESSİZ İSTİLA'YI BEN FONLADIM

Söz konusu gelişme sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, manipülatif filmin kendisi tarafından fonlandığını itiraf etti.

Filmle bağlantılı iki kişinin gözaltına alınması sonrası açıklama yapan Özdağ, "Belgesel benim tarafımdan sipariş olarak verilmiştir. Yapım masraflarını ben karşıladım. Senaryoyu ben onayladım" dedi.

Özdağ paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"H.Karacasu tarafından çekilen Sessiz İstila adlı kısa belgesel kendisine benim tarafımdan sipariş olarak verilmiştir. Yapım masraflarını ben karşıladım. Senaryoyu ben onayladım. H. Karacasu, kontrolsüz göçün sonuçlarını gösterdi. Suriyeliler "halk" değil. Misafir. Kin/düşmanlık yok."

İÇİŞLERİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAĞINI DUYURMUŞTU

İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, "Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer gibi sözümona akademik ünvan taşıyan bazıları Türkiye'de 8 milyon, 10 milyon Suriyeli olduğu yalanını yayıyor, yabancı düşmanlığı yapıyorlar. Yazık, insanlık adına bunlardan utanıyorum. Haklarında Göç İdaremiz suç duyurusunda bulunacaktır." ifadelerini kullandı.