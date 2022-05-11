Son dakika: İçişleri Bakanlığı harekete geçti! Göç İdaresi Başkanlığından Ümit Özdağ'a suç duyurusu

Son günlerde Suriyeliler başta olmak üzere sığınmacı ve mültecilere yönelik asılsız iddialar ve tepki çeken bazı görüntüler servis edilerek bir provokasyonun fitili ateşleniyor.
Provokasyonun başını çekenler arasında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yer alıyor.
ÜMİT ÖZDAĞ'A SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Dairesi ve Göç İdaresi Başkanlığı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında suç duyurunda bulundu.
Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü ile Göç İdaresi Başkanlığının suç duyurusu dilekçeleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna ulaştı.
TOPLUMSAL BARIŞ VE HUZURU HEDEF ALDI
Özdağ'ın sosyal medya hesabında yaptığı açıklamaların yanı sıra yazılı ve görsel medyaya yansıyan değerlendirmelerine yer verilen dilekçelerde, sığınmacılar üzerinden toplumsal barış ve huzurun hedef alındığı belirtildi.
Ümit Özdağ'ın açıklamalarının basın ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı savunulan dilekçelerde, "Söz konusu açıklamaların, halkı yabancılara karşı kin ve tahrike yönlendirdiği, demokratik toplum gerekleriyle bağdaşmayan, kamu barışını, kamu düzenini ve kamu güvenliğini tehlikeye düşürecek mahiyette olduğu açıktır." değerlendirmesine yer verildi.
Dilekçelerde, Ümit Özdağ hakkında, savcılık makamınca resen tespit edilecek suçlardan dava açılması talebinde bulunuldu.
ÖZDAĞ PROVOKASYON İÇERİKLİ FİLMİ FİNANSE ETTİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
Sosyal medyada provokasyonun dozunu artıran ve İçişleri Bakanlığı'nın kapısına dayanarak Bakan Soylu'ya da tehditler savuran Özdağ "Sessiz İstila" isimli algı kokan içeriğin finansörü ve organizatörü olduğunu itiraf etmişti.
Geçtiğimiz hafta Emniyet Genel Müdürlüğü sanal devriye faaliyetleri kapsamında sosyal medyada paylaşılan 'Sessiz İstila' kısa filminde bilgileri manipüle ederek yayınlayan ve provokatif paylaşımlarda bulunan 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
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