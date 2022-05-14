Hafızlık kurslarının Cizre'de sıkça görüldüğünü söyleyen Soysal, "Bundan beş ay önce bir spor kulübünün başkanı bana ulaştı. Gece saat 22.00-23.00'te bir okulda sporcuların çalışması için yer ayırtmışlar. Kendilerine yaklaşık saat 23.00-00.00 gibi 'Sporcuları buradan nakledin, yer açın' denmiş. Yine bu tarzda yatılı Kuran kursu öğrencileri için yeri boşalttırmışlar" diye konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL DE KUR'AN KURSLARINI HEDEF ALMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda da CHP Grupbaşkanvekili Özgür Özel Kur'an kurslarını hedef alan bir açıklama yapmıştı.