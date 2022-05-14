Cumhuriyet Halk Partili isimlerin içinde yatan '28 Şubat zihniyeti' dillerine vurmaya devam ediyor.
Şırnak İl Müftülüğü tarafından il merkezi, Cizre ve Silopi ilçelerinde 2019-2020-2021 yıllarında Yatılı Kur'an Kurslarında almış oldukları eğitimi başarı ile tamamlayan 200 kişi için Cizre İlçe Stadyumunda Hafızlık İcazet Merasimi düzenlendi.
Cizre şehir stadyumunda düzenlenen törende vatandaşlar stadyumu doldurdu.
200 HAFIZ İCAZET DİPLOMASI ALDI
200 hafıza icazet diplomaları ve hediyeleri Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Mantı, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mehmet Tunç, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca tarafından törenle verildi.
TÖREN CHP'Yİ RAHATSIZ ETTİ
Hafızlık töreni CHP'yi rahatsız etti. CHP Şırnak İl Başkan Yardımcısı Serdar Soysal törenin laikliğe aykırı olduğunu iddia ederek töreni hedef aldı.
"BİZ LAİK BİR DEVLETİZ"
CHP'nin yayın organı Cumhuriyet'e konuşan CHP Şırnak İl Başkan Yardımcısı Serdar Soysal "Karşımızdaki partinin görüşü belli, kaymakamlık ve valilik onları elinde. Ancak unutmamak gerekir ki biz laik bir devletiz. İnsanlar dini yaşamakta özgürdür, eğitimlerini tabii ki alabilirler ama bunun çeşitli boyutları vardır" dedi.