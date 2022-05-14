Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girme isteğine ilişkin net mesaj

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın İngiliz haber ajansına açıklamalarda bulundu. Kalın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO adaylığına ilişkin önemli mesajlar verdi ve Ankara'nın İsveç ve Finlandiya'nın NATO adaylığına kapıyı kapatmadığını söyledi.
İbrahim Kalın, "Bizim temel beklentimiz NATO ittifakının ruhuna, maksadına uygun bir şekilde mevcut üyelerin yahut katılma ihtimali olan diğer aday ülkelerin bizim ulusal güvenliğimizi de dikkate, ciddiye almalarıdır. Cumhurbaşkanımız gayet haklı olarak İsveç ve Finlandiya'nın adaylığı söz konusu olduğunda özellikle İsveç'teki PKK varlığına dikkat çekti." açıklamasında bulundu.
TERÖR ÖRGÜTLERİNE TAVIR ALMALILAR