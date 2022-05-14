Başkan Erdoğan'dan şehit askerler Oktay Salar ve Selman Güler'in ailelerine başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit askerler Oktay Salar ve Selman Güler'in ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Karkamış-Köprübatı Hudut Karakolu'na bölücü terör örgütü mensuplarınca Suriye'den yapılan tanksavar saldırısı sonucu şehit olan Piyade Er Oktay Salar ile Pençe Kilit harekat bölgesinde arama/tarama faaliyeti sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

ŞEHİT OKTAY SALAR TOPRAĞA VERİLDİ

Gaziantep'ten askeri uçakla Balıkesir'e taşınan şehit Oktay Salar'ın cenazesi, 9. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan alınarak Balya ilçesi kırsal Çamavşar Mahallesi'ne getirildi.

Şehidin naaşı, babaevinin önünde helallik alındıktan sonra mahalle meydanındaki tören alanına götürüldü.

Anne Fatma ve baba Mehmet Salar, oğullarının Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.

Piyade Er Oktay Salar'ın naaşı, cuma namazını müteakip İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, bazı milletvekilleri, askeri yetkililer, kurum müdürleri, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ŞEHİT SELMAN GÜLER'İN NAAŞI MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler'in naaşı memleketine uğurlanmak üzere Erzincan'a getirildi.

Burada tören mangasınca uçaktan alınan Güler'in naaşı, daha sonra Erzincan Valisi Mehmet Makas, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci ve beraberindeki protokolün omuzlarında cenaze aracına taşındı.

Şehidin naaşı, toprağa verilmek üzere memleketi olan Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine uğurlandı.

Törene Makas ve Türkgenci'nin yanı sıra AK Parti Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır ile Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, kamu kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri ve sivil erkan katıldı.