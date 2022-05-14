Başkan Erdoğan'dan Türk Devletleri Medya toplantısına video mesaj: Dijital faşizm tehdit unsuru haline geldi

Türk dünyası 2040 vizyon belgesi ışığında dayanışmamızı farklı sahalara teşmil ederek daha da güçlendirmemiz gerektiğine inanıyorum. Medya ve iletişim konuları, sosyal medya ile dezenformasyonla mücadele siyasi ve sosyal bekamızın temini açısından hayati öneme sahiptir."

KARABAĞ SAVAŞI SADECE SAHADA DEĞİL HER ALANDA VERİLDİ

"Karabağ Savaşı sırasında şahit olduğumuz yalan ve iftira furyası bize hem bu meselenin önemini hatırlatmış hem de güçlerimizi birleştirmemizin ne kadar vazgeçilmez olduğunu göstermiştir.

Savaş sadece sahada verilmemiş. Yazılı ve görsel basından sosyal medyaya kadar pek çok mecrada 44 gün boyunca çetin bir mücadele yürütülmüştür. Yaşadığımız acı tecrübeler ışığında artık hepimiz şu gerçeği çok net biçimde görüyoruz. Demokrasilerde 4. kuvvet olarak nitelenen medya, belli güçlerin, belli küresel şirketlerin art niyetli çevrelerin elinde hakikatleri tahrif eden, gerçeğin üstünü örten bir manipülasyon aracına dönüşebilmektedir."