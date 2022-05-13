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    • Güncel
    • 13.05.2022 21:01
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    • 13.05.2022 21:28
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    Bakan Karaismailoğlu'ndan Rize-Artvin Havalimanı'nda A Haber'e önemli açıklamalar

    3 milyon metrekarelik alanda deniz doldurularak tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla hizmete açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılışına saatler kalan havalimanıyla ilgili merak edilenleri A Haber ekranlarında açıklıyor...

    AHaber CANLI YAYIN

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber ekranlarında Haktan Uysal'ın konuğu oldu.

    Açılışına saatler kalan Rize-Artvin Havalimanı'nda yapılan yayında Karaismailoğlu, yeni havalimanına ilişkin soruları cevaplıyor.



    İşte Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

    Bu bölgede havalimanına ihtiyaç vardı.

    TAMAMEN TÜRK MÜHENDİSLERİ YAPTI

    Tamamen Türk mühendisleri ve projeleri ile tamamlandı. Son 20 yılda hava yolu sektöründe ciddi yatırımlar yapıldı. Hava yolu halkın yolu oldu. Rize - Artvin Havalimanı'nda 100 milyon taş, 5 bin kamyon kullanıldı.



    Yeni havalimanında büyük uçaklarında inebileceği bir pist yapıldı. Çay bölgenin vazgeçilmezi, projeye de yansıdı.

    MÜHENDİSLİK SÖZLERİ NASIL ÇARPITILDI?

    Türk mühendisliği için birçok ülkeye ilham oldu.


    Detaylar geliyor...

        BAŞKAN ERDOĞAN VE ALİYEV'İN KATILIMIYLA AÇILACAK
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca Türkiye'nin yüz ölçümünü de değiştiren 3 milyon metrekarelik alanda deniz doldurularak tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i taşıyan uçakların ilk inişi ile yarın açılacak.

        DÜNYANIN 5. DENİZ ÜZERİNDEKİ HAVALİMANI
        Eserlerindeki ustalık, işçilik ve mühendislik zekasıyla kendine hayran bırakan Mimar Sinan'ın 1558'de Süleymaniye Camisi'ndeki 'ön yükleme' tekniği kullanılarak deniz dolgusu yapılan havalimanı, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan sonra 2'nci; Japonya, Hong Kong ve Güney Kore'nin ardından da dünyanın 5'inci deniz üzerindeki havalimanı oldu.

        Havalimanında sivil apronun yanı sıra Türk Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı için de 2 apron inşa edildi.



        MİMAR SİNAN TEKNİĞİ
        Havalimanında her yıl binlerce uçağın iniş ve kalkış yapacağı pist ve üst yapı tesisleri olacağından, eserlerindeki ustalık, işçilik ve mühendislik zekasıyla kendine hayran bırakan Mimar Sinan'ın 1558 yılında yaptığı Süleymaniye Camisi'ndeki 'ön yükleme' tekniği kullanıldı. Yöntemle havalimanında yapı yüküne eş değer geçici toprak dolgu inşa edildi. Belli bir süre bekletilen ve sonra kaldırılan toprakla birlikte konsolidasyon oturmaları en aza indirildi. Pist uzunluğundan yaklaşma ışıklarına, kaplama tipi ve kalınlığından oturma öngörülerine ve önlemlerine kadar onlarca farklı alanda hassas hesaplamalar yapıldı ardından 3 Nisan 2017'de temeli atılan havalimanında deniz dolgusuna geçildi.

        DALGIÇLAR DEVREYE GİRDİ
        Çağın en ileri inşaat ve yapım teknolojilerinin kullanıldığı inşaatta, deniz tabanındaki gevşek kum dolgu sahasından uzaklaştırıldı. Bunun için tarama gemisiyle deniz tabanından 1 milyon metreküp malzeme çekildi. Havalimanını Karadeniz'in şiddetli dalgalarından korumak için dış koruyucu mendirek inşa edildi. 7 kilometrelik mesafeden taşınan her biri 8 ile 10 tona varan ağırlıklardaki milyonlarca taş, kamyonlar ve gemilerle taşınıp ortalama derinliği 17,5 metre olan deniz dolgu alanında, 28 metre derinliğe kadar dolgu yapıldı. Deniz altında sismik cihazlarla ölçümlerin ardından 300 tonluk vinçle 35 ve 45 ton ağırlığındaki 20 bin 500 adet 'x blok elemanı' dalgıçlar tarafından deniz altına yerleştirildi. Deniz dolgusu için 100 milyon ton taş kullanılan havalimanında, 304 kazık üzerine de 76 yaklaşım ışığı konuldu.

        ÜSTYAPIYA GEÇİLDİ
        PAT sahaları olarak adlandırılan pist, apron ve taksi yolları ve bina dolgularının tamamlanıp ön yüklemede oluşabilecek oturma miktarı sağlandıktan sonra üstyapı imalatlarına geçilen havalimanında, üstyapı kesitlerindeki aşağıdan yukarıya doğru; 500 bin metrekare kırmataş temel ve alt temel ile bitümlü temel, binder imalatları yapıldı. Son olarak final tabakası olan özel esneme özellikli taş mastik asfalt pist imalatının gerçekleştirildiği havalimanında zeminleri güçlendirmek için Türkiye'de ilk defa 810 bin metrekare alanda 3 sıra zemin oturmalarını önleyecek nitelikte geogrid malzeme kullanıldı.

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