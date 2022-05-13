Tarihe geçen vali! İşte ilk başörtülü Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın hikayesi...

Kendisi de 15 Temmuz'da sokağa çıkan kadınlardan biri olan ve Başkan Erdoğan'ı o gün Atatürk Havalimanı'nda karşılayan on binlerce vatandaş arasında bulunan Yiğitbaşı, "Herkesin kendinden pay bulacağı bir belgesel" dedi ve şöyle devam etti: "Gazeteci ve akademisyen olarak kendimizi 15 Temmuz'la ilgili sorumlu hissettik. Bu kadınlar, hayatları pahasına nasıl bir sorumluluk bilinciyle dışarı çıktıysa biz de sorumluluk bilinciyle tüm dünyaya 15 Temmuz gecesi yaşananların anlatılma noktasında karar alıp belgeseli yaptık. Görüştüğümüz kadınlardan çok şey öğrendik. Belgesel, Boğaziçi Film Festivali ve TRT Belgesel'de yayınlandı."