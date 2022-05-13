Kılıçdaroğlu'nun 'seçim güvenliği' algısına AK Parti'den sert tepki: Amacı ajans eliyle hayal üretip toplumun huzurunu kaçırmak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Herhangi bir seçim güvenliği sorunu yoktur. Kemal Kılıçdaroğlu, barışçıl şekilde sürdürdüğümüz seçim geleneğine gölge düşürmek için yapmacık bir endişe ile suyu bulandırmaya çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.
Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim güvenliğine ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.
Türkiye'de seçimlerin, demokratik ve temiz bir şekilde gerçekleştiğini hatırlatan Dağ, "Dolayısıyla herhangi bir seçim güvenliği sorunu yoktur. Kemal Kılıçdaroğlu, barışçıl şekilde sürdürdüğümüz seçim geleneğine gölge düşürmek için yapmacık bir endişe ile suyu bulandırmaya çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.