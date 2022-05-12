12 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve vefat sayıları belli oldu!

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 9 Mayıs'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, bin 778 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 oldu. Bir günde toplam 135 bin 738 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı bin 816 olarak kaydedildi.

12 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU



Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,46 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,17 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 606 bin 278'e yükseldi.