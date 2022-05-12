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    • 12.05.2022 21:23
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    • 12.05.2022 21:38
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    12 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve vefat sayıları belli oldu!

    Sağlık Bakanlığı, 12 Mayıs 2022 tarihli Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve salgının seyrinde son durum...

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 9 Mayıs'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, bin 778 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 oldu. Bir günde toplam 135 bin 738 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı bin 816 olarak kaydedildi.

    12 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

    Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,46 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,17 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 606 bin 278'e yükseldi.

    11 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

    10 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
        Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar
        Haberler Güncel 12 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve vefat sayıları belli oldu!
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