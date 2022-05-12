Doğu Akdeniz’de yeni dönem başlayacak: 4'üncü sondaj gemimiz yolda

GÜNLÜK 40 MİLYON METREKÜP
Karadeniz gazında ilk seviye günlük üretimimiz günlük 10 milyon metreküp olarak başlayacak, arkasından Faz 2'de günde 40 milyon metreküpe çıkacak. 2023 ilk çeyreği içerisinde ilk teslim edilecek gazın miktarı günde 10 milyar metreküp olacaktır. Yılda 4 milyar dolarlık katkı anlamına geliyor.
YERLİ SONDAJ KULESİ
Enerji alanında yerlileştirme sürüyor. İlk defa 1500 beygir gücünde bir sondaj ünitesi, sondaj kulesi "Koca Yusuf" çalışmalarına başladı. Bunlardan iki tane daha alacağız.
4 ÜLKEDE ARAMA
Azerbaycan'da, Irak'ta, Rusya'da ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyetlerimiz vardır. 4 ülkede 9 projede aktif şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz.