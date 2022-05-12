Doğu Akdeniz’de yeni dönem başlayacak: 4'üncü sondaj gemimiz yolda





7'NCİ NESİL TEKNOLOJİ

4'üncü gemi 7'nci nesil teknolojiye sahip. Mevcut sondaj gemilerimizden 10-12 metre daha büyük. Temel farkı daha emniyetli bir gemi olması. Dünyadaki 4-5 çift BOP'lu gemiden biridir.



AKDENİZ'DE YENİ SONDAJ SÜRECİ

Gemi Mersin Taşucu'na geldikten sonra kısa bir aktivasyon periyodu yaşayacak. Üzerine bizim sondajlarımızla ilişkili ekipmanlar tekrar takılacak ve temmuz başı gibi Akdeniz görevlerine hazırlanacak. Akdeniz'deki faaliyetlerimiz, 8 tane derin deniz sondaj gemisiyle ülkemizin münhasır ekonomik alanı olarak tanımlanmış bölgelerde, yaptığımız sismik çalışmalardan sonra belirlediğimiz "prospekt"lere göre "prospektive" alanlarda 8 farklı sondaj çalışması yaptık. Bunların jeolojik sonuçlarını değerlendirerek aslında yeni bir sondaj süreci daha başlatmak üzereyiz.