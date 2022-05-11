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    • Ekonomi
    • 11.05.2022 11:14
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    • 11.05.2022 11:27
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    SON DAKİKA: Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi yolda! 19 Mayıs'ta Mersin Taşucu Limanı'na varacak

    Son dakika haberleri... Türkiye'nin filosuna katacağı dördüncü sondaj gemisinin 19 Mayıs'ta Mersin'de bulunan Taşucu Limanı'na varması bekleniyor. Gemi iki ay süreyle sondaja hazırlanacak.

    Dördüncü sondaj gemisinin gelmesine günler kaldı

    Uluslararası gemicilik verilerinden derlenen bilgilere göre, söz konusu gemi 7 Mart'ta Güney Kore'den ayrıldı.

    Cezayir açıklarında seyrini sürdüren gemi, Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından filoya katılan dördüncü sondaj gemisi olacak.

    Güney Kore'de bulunan Okpo Limanı'ndan yolculuğuna başlayan geminin 19 Mayıs'ta Taşucu Limanı'nda olacağı öngörülüyor.

        Yedinci nesil üstün teknolojiye sahip 238 metre uzunluk ve 42 metre genişlikteki geminin ilk görev yerinin Doğu Akdeniz olması bekleniyor. Kule yüksekliği 104 metre olan ve halihazırda "Cobalt Explorer" adını kullanan gemiye yeni bir isim verilmesi bekleniyor.

        Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisinde aktif konumlandırma sistemi de bulunuyor. Mürettebat kapasitesi 200 kişi olan gemi, 12 bin 200 metre derinlikte sondaj yapabiliyor.

        Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, 9 Mayıs'ta TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda yaptığı sunumda, "Gemi, Taşucu'nda yaklaşık iki ay süreyle sondaja hazırlanacak. Temmuz başı gibi Akdeniz görevine hazırlanacak." ifadesini kullanmıştı.

        Bilgin, sunumunda geminin tahmini varış tarihinin 19 Mayıs olduğunu da sözlerine eklemişti.

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        Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi yolda! 19 Mayıs'ta Mersin Taşucu Limanı'na varacak
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