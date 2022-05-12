Bakan Nebati 30 sektör temsilcisiyle enflasyon zirvesinde bir araya geldi





Gıda, beyaz eşya, yapı malzemeleri ve mobilya dâhil olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileri ile görüşmelerin yapılacağı toplantıda, son dönemde yaşanan fiyat hareketleri hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapılacak.