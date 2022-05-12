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    • Ekonomi
    • 12.05.2022 08:05
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    • 12.05.2022 12:33
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    Bakan Nebati 30 sektör temsilcisiyle enflasyon zirvesinde bir araya geldi

    Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete" programı kapsamında sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Gıda, beyaz eşya, yapı malzemeleri ve mobilya dâhil olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileri ile görüşmelerin yapılacağı toplantıda, son dönemde yaşanan fiyat hareketleri hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapılacak. Sektör temsilcileriyle gerçekleştirilen toplantıların akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    30 sektör temsilcisiyle enflasyon zirvesi

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyonla mücadele kapsamında 30'un üzerinde sektör temsilcisiyle Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.



    SON DÖNEMDE YAŞANAN FİYAT HAREKETLERİ HAKKINDA KAPSAMLI BİR DEĞERLENDİRME YAPILACAK



    Gıda, beyaz eşya, yapı malzemeleri ve mobilya dâhil olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileri ile görüşmelerin yapılacağı toplantıda, son dönemde yaşanan fiyat hareketleri hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapılacak.

    İŞ DÜNYASINDAN DESTEK İSTEYECEK
    Piyasadaki fiyat mekanizmasını bozanlara yönelik yapılan denetimler hakkında bilgiler vermesi beklenen Bakan Nebati'nin enflasyonla mücadelede konusunda sektör temsilcilerinden destek talep etmesi bekleniyor. Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele için Maliye'ye bağlı 2.800 kişilik enflasyon timi saha denetimlerini kesintisiz sürdürüyor.

        Bu sayı zaman zaman 3 bini geçiyor. KDV indirimlerinin etiketlere yansıyıp yansımadığını kontrol eden ekipler, 30'a yakın sektörde saha denetimi yaptı. İhbarları da değerlendiren enflasyon timine, Ticaret Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MASAK ekipleri de katılıyor.

        Bakanlık, birçok sektöre ilişkin yaptığı detaylı risk analizleri kapsamında ülke geneline yönelik denetim planları hazırladı. 30'a yakın sektördeki mükelleflerin ilgili adreslerinde saha denetimi gerçekleştirildi. Sabah'ta yer alan habere göre, denetimlerde, sevk irsaliyesiz mal sevkiyatlarının yapıldığı tespit edilen işletmelere gerekli cezalar kesildi.

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