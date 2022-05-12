CHP ve Kılıçdaroğlu'nun sığınmacı tutarsızlığını gözler önüne seren rapor! Dün başka bugün başka...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada; "Suriye konusu ve sığınmacılar... Bu konuda iddialıyım, partimiz çok iddialı. En ciddi çalışan, en tutarlı söylemde bulunan, 2011 tarihinden bu yana, yani Suriye'de iç savaşın çıktığı günden bu yana en tutarlı söylemleri bugüne kadar dillendiren tek partinin adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Kaçaklar ve sığınmacılar konusunda netim. Gidecekler" dedi.
CHP GENEL MERKEZİ'NİN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU YALANLAYAN RAPORU
Kemal Kılıçdaroğlu'nun söz konusu açıklamasını CHP Göç ve Göçmen Sorunları İnceleme Komisyonu'nun 20 Haziran 2016 tarihinde açıkladığı "Sınırlar Arasında: İnsanlık Dramından İnsanlık Sınavına" isimli rapor yalanlıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun önsözünün yer aldığı raporda; "Ülkemizde, ilk aşamada misafir olarak kabul edilen ama daha sonra geçici koruma statüsü verilen Suriyeli mültecilerin büyük bir kısmının ülkemizde kalıcı olduklarını kabul edilmelidir" deniliyor.
Raporun önsözünde Kemal Kılıçdaroğlu, "Savaşların ve yabancı düşmanlığının olmadığı, huzur ve barışın egemen olduğu bir dünya özlemindeyiz" ifadelerini kullandı.
İŞTE CHP'NİN GÖÇ ve MÜLTECİLER KONULARINDAKİ POLİTİKA ÖNERİLERİ
CHP Göç ve Göçmen Sorunlarını İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan Mülteci Raporu 20 Haziran 2016'da Dünya Mülteciler Günü'nde açıklandı.
Raporda; Veli Ağbaba, Zeynep Altıok, Mustafa Balbay, Nurettin Demir, Selina Doğan, Muharrem Erkek, Özcan Purçu, Sezgin Tanrıkulu ve Elif Doğan Türkmen'in de bulunduğu milletvekillerinin imzası bulunuyor.
CHP Genel Merkezi tarafından hazırlanan "Sınırlar Arasında: İnsanlık Dramından İnsanlık Sınavına" başlıklı raporda şöyle deniliyor:
"Sığınmacı ve mülteciler konusu; hak temelli ve kalıcı çözümleri arayan bir anlayışla ele alınmalıdır. Mültecilere yapılan yardımlar bir lütuf gibi sunulmamalıdır. Yardımlar devletin sosyal yardımları kapsamına dâhil edilmeli ve hak temelli olmalıdır."