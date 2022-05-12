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    Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sığınmacı tepkisi: Kardeşlerimizi asla geri itmeyiz

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, Kılıçdaroğlu’na sığınmacı tepkisi gösterdi: Kardeşlerimizi bu ülkeden geri gönderemeyeceksiniz.

    Kardeşlerimizi asla geri itmeyiz

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda muhalefetin diline doladığı "Suriyeli sığınmacıları göndereceğiz" sözlerine sert cevap verdi:



    Ülkemizde muhacir olarak bulunan insanları ne Bay Kemal'in, ne yandaşlarının dedikleriyle bu görevde olduğumuz sürece bu ülkeden asla geri itmeyiz, ötelemeyiz.



    Biz bu görevde olduğumuz sürece, siz bu kardeşlerimizi bu ülkeden geri gönderemeyeceksiniz. Bu kardeşlerimizden kendi tasarruflarıyla, insiyatifleriyle geri dönmek isteyenler olduğunda zaten onlar geri döneceklerdir.



        Ama biz onları asla silahla, silah dayayarak düşmana teslim etmeyiz Bay Kemal... Bizler bu muhacir kardeşlerimize ensar görevini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.



        Kılıçdaroğlu muhalefet adına yeni ve daha iddialı bir hedef ortaya koydu. Kavga etmeye geldiğini açıkça söyledi. Uzunca zamandır bu zatın söylediklerinin yarısı yalan, yarısı yanlış.



        ÜRKEK, KORKAK PISIRIK, ZAVALLI
        Yeri geldi vesayet odakları ile biz kavga ettik. Biz ettik, sen edemezsin. 15 Temmuz'da tankların arasından FETÖ'cülerin desteğiyle çıkıp Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti. Böyle ürkek, korkak, pısırık, zavallı birisidir. Sende öyle bir yürek yok.



            Bunlar kiminle kavga etmeye geliyor. Bunlar milletle, milletin hak ve özgürlük kazanımıyla kavga etmeye geliyor. Buna izin vermeyeceğiz. Tamamını sandığa gömeceğiz. Başkan Erdoğan, "Bir yıl sonra 16. seçim zaferimize hep birlikte ulaşacağız. Bu seçim AK Parti için, Tayyip Erdoğan için değil, Türkiye için önemlidir" dedi.

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