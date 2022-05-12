Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sığınmacı tepkisi: Kardeşlerimizi asla geri itmeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda muhalefetin diline doladığı "Suriyeli sığınmacıları göndereceğiz" sözlerine sert cevap verdi:
Ülkemizde muhacir olarak bulunan insanları ne Bay Kemal'in, ne yandaşlarının dedikleriyle bu görevde olduğumuz sürece bu ülkeden asla geri itmeyiz, ötelemeyiz.
Biz bu görevde olduğumuz sürece, siz bu kardeşlerimizi bu ülkeden geri gönderemeyeceksiniz. Bu kardeşlerimizden kendi tasarruflarıyla, insiyatifleriyle geri dönmek isteyenler olduğunda zaten onlar geri döneceklerdir.