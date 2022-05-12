Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sığınmacı tepkisi: Kardeşlerimizi asla geri itmeyiz





Bunlar kiminle kavga etmeye geliyor. Bunlar milletle, milletin hak ve özgürlük kazanımıyla kavga etmeye geliyor. Buna izin vermeyeceğiz. Tamamını sandığa gömeceğiz. Başkan Erdoğan, "Bir yıl sonra 16. seçim zaferimize hep birlikte ulaşacağız. Bu seçim AK Parti için, Tayyip Erdoğan için değil, Türkiye için önemlidir" dedi.





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