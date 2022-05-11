Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan A Haber'de önemli açıklamalar: "Sığınmacıları atalım diyorlar, neyi atıyorsun"





"TARİHTE SURİYE VE IRAK YOKTUR"

Tarihte Suriye ve Irak diye bir devlet yoktur. Suriye, Osmanlı'nın Şam vilayetiydi.

Suriye'de bir kavga var, Türkiye bunlara kapı açtı ve aldı. İçlerinde Türkmenler de vardır. Bayır Bucak Türkmenleridir.

Savaş döneminde (sığınmacılar) özellikle defans durumuna geçerek doğum oranını artırır.

"HEPSİNİ ATALIM DİYORLAR, NEYİ ATIYORSUN?"

Başımızda bir mülteci sorunu var. 'Hepsini atalım' diyenler var. Neyi atıyorsun? Bunların içinde Uygur, Afgan var. Türkmen var, Arap var. Sen çıkıp diyorsun ki hepsini atalım diyor.