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    • Güncel
    • 11.05.2022 22:15
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    • 11.05.2022 22:45
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    Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan A Haber'de önemli açıklamalar: "Sığınmacıları atalım diyorlar, neyi atıyorsun"

    Sığınmacı meselesi A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında Prof. Dr. İlber Ortaylı tarafından değerlendirildi. Konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Ortaylı, "Başımızda bir mülteci sorunu var. ‘Hepsini atalım’ diyenler var. Neyi atıyorsun? Bunların içinde Uygur, Afgan var. Türkmen var, Arap var. Sen çıkıp diyorsun ki hepsini atalım diyor" dedi. İlber Ortaylı, Türkiye'nin mülteciye ihtiyacı olduğunu belirterek "Yaşlanıyoruz. Bizi kültürel azınlıklarımız koruyacak" ifadelerini kullandı.

    Sığınmacıları atalım diyorlar, neyi atıyorsun

    A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının bugünkü konuğu Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı oldu.



    Ortaylı, son zamanlarda Türkiye'nin gündemini meşgul eden sığınmacı konusuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.



    Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

    Suriye devamlı göçmen veren bir yerdir. Osmanlı dönemine de böyledir. Suriye'ye hükmeden 60 yıldır Nursilerdir. Bunlar Fransa'da harp okuluna gittiler.

    Bazı şeyleri gizleyemeyiz. (Suriyeliler) Bunların etrafla geçinme durumu yoktur.

    Suriye ordusu bir milis ordusudur. Harp kabiliyeti yoktur.

    Arap dünyası da bizim anladığımız anlamda açık demokrasiye geçiş yoktur.

    (Suriyeliler) Bir çırpıda ülkelerini terk ettiler. Biz savaş istemeyiz ama savaştan da korkmayız.



    "TARİHTE SURİYE VE IRAK YOKTUR"
    Tarihte Suriye ve Irak diye bir devlet yoktur. Suriye, Osmanlı'nın Şam vilayetiydi.

    Suriye'de bir kavga var, Türkiye bunlara kapı açtı ve aldı. İçlerinde Türkmenler de vardır. Bayır Bucak Türkmenleridir.

    Savaş döneminde (sığınmacılar) özellikle defans durumuna geçerek doğum oranını artırır.

    "HEPSİNİ ATALIM DİYORLAR, NEYİ ATIYORSUN?"
    Başımızda bir mülteci sorunu var. 'Hepsini atalım' diyenler var. Neyi atıyorsun? Bunların içinde Uygur, Afgan var. Türkmen var, Arap var. Sen çıkıp diyorsun ki hepsini atalım diyor.



        "SIĞINMACILARI NE ATALIM, NE DE HEPSİNİ TUTALIM"
        Burada Suriyelilerin kaçı nasıl gider? Ne bunları atalım ne bunların hepsini tutalım Çok mühim sorunlar. Türkiye'de toprak ve mesken satılamaz ecnebi tebaaya. Mesken bunalımı yaratacak bir imkan verilemez. İktisadi bir hareket için bu yapılabilir. Sahillerin korunması gereklidir.

        (Sığınmacılar) Nüfusun entegrasyonundan söz edemeyiz.



        "TÜRKİYE'NİN MÜLTECİYE İHTİYACI VAR"
        Türkiye'nin mülteciye ihtiyacı var yaşlanıyoruz. Bizi kültürel azınlıklarımız koruyacak.

        Afganlar olmasın diyenler var? Senin bağında bahçende meyveyi kim toplayacak Hayvanlara kim bakacak?

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        Haberler Güncel Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan A Haber'de önemli açıklamalar: "Sığınmacıları atalım diyorlar, neyi atıyorsun"
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