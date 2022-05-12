Son dakika: AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ( MKYK) Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde başladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor:

Filistin'de gazeteci Şirin Ebubaki.. İsrail güçleri ateş etti. Allah'tan rahmet diliyorum. Kendisi Kudüs'ün kızı olarak anılıyordu. İsrail makamlarından şeffaf soruşturma yapılmasını talep ediyoruz.

EVLAT NÖBETİ

Diyarbakır Anneleri'nin temennilerine katılarak annelerin bir sonraki Anneler günü'nde birlikte olmalarını diliyoruz. türkiye terör örgütlerine göz açtırmıyor. Terör örgütlerinin destekçisi gruplara her türlü cevap veriliyor.

SIĞINMACI TARTIŞMALARI

Göçmenler meselesi üzerinden provokatif yaklaşımlar olduğunu görüyoruz. Bunu Avrupa'da aşırı sağ ırkçı kesimlerde çok sık görürürüz. Türkiye düzensiz göç ile etkili bir şekilde mücadele etmektedir. Birilerinin dediği gibi 'sınırlar yol geçen hanına döndü' söylemleri Türk Silahlı Kuvvetlerine iftiradır. Hukuk devleti olarak sığınan herkese kendi değerlerimiz üzerinden yaklaşılmaktadır. Uyum konusunda da gerekli çalışmalar yapılıyor. Sorunun kaynak ülkelerde çözülmesi için adımlar atılmaktadır.

KAÇ SURİYELİ DÖNDÜ?

Bu göçün ülkemiz üzerinde daha fazla baskı yaratmamasına dönük stratejiler yürütülmektedir. 324 bin 606 kişi sınır dışı edilmiştir. Yaklaşık olarak 499 bin Suriyeli ülkesine döndü. Bunun ötesinde vatandaşlarımızın bize ilettiği bazı asayiş sorunları olduğu zaman en etkili şekilde mücadele edilmektedir.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI: MÜDAHALE ETMEYİNİZ

Sosyal medyada görüyoruz, vatandaşlarımızdan ricamız şudur, bir yerde olumsuz bir şey olduğunda lütfen kendiniz müdahale etmesinler. Bunlara müdahale edecek kişiler emniyet güçleridir. Doğru olan budur.

"Göndereceğiz, yollayacağız" dediğiniz zaman, ya da karşıda katiller varsa ve bu insanları onlara teslim olacağınız zaman gerçekliği olmuyor. Sonsuza kadar burada kalmayacaklar. Şimdi o tip bölgelerde briket evlerin yapılması ile gönüllü ve onurlu şekilde bu geri dönüş sağlanacak. Ülkemizle ilgili olmayan bir takım resimleri videoları bilip bilmeden yaymamak gerekir. Birilerinin kendi bünyemizi zayıflatmak için kullandığı unsurlarına dönüşüyor. Bunlar Avrupa'da çok kullanılan bir yöntemdir. Hiç kimsenin unutmaması gerekir, Türkiye bu meselenin çıkmasında gönüllü olmadı.

Biz iktidara gelirsek bunları göndereceğiz cümlesi tamamen istismar amaçlıdır. Türkiye sınıırını kapatsaydı milyonlarca insanın ölümünden sorumlu olacaktı. Bu alan sorunsuz değildir. Türkiye'nin geri dönüş için mekanizması vardır. Haklı olarak kaygılarını dile getiren vatandaşlarımız rahat olsunlar.

RİZE HAVAALANI CUMARTESİ GÜNÜ AÇILIYOR

Cumartesi günü Rize Havalanı açılışı olacak herkesi davet ediyoruz. Bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz. Dünyanın sayılı havaalanlarından biri olacak.

SORU - CEVAP

(İlk başarötülü Vali Kübra Güran Yiğitbaşı) Tüm valilerimizi tebrik ediyoruz. Yeni kararname ile atananlara yeni görevlerinde başarılar diliyoruz. Türkiye'de kadınların kılık kıyafeti ile uğraşılmaması, bunu politik bir yasaklama konusu yapmaması açısından Türkiye'nin normal bir atmosfere girdiği gösteren bir şey. Memnuniyetle karşılanan bir karar.

ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILACAK MI?

Asgari ücret zammı her zaman gündemimizde.