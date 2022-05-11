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    Vız gelir tırs gider diyen İmamoğlu'na saydıran saydırana! Destekçilerinin ne saygısı kaldı ne sevgisi

    İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı gibi Karadeniz’de mitingler yaptı. Tercih ettiği gazeteciler, destekçilerini çıldırttı. Kendisine saygı da sevgi de kalmadı.

    Saydıran saydırana!

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turu sonrası başlayan tartışmalar bitmek bilmedi. İmamoğlu'nun Nagehan Alçı ve Ertuğrul Özkök'le aynı karede olmasını eleştirenlere "Vız gelir tırıs gider, akıllı olun" şeklindeki cevabı, destekçilerini kızdırdı. Fazıl Say, İmamoğlu'na verdiği destekten ötürü pişman olduğunu açıkladı.



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    Yayınladığı videoda ise "İmamoğlu'nu herkesin eleştirdiği konularda bile destekledim. Onu savunmuş biri olarak hesap verme durumu yaşattı bana. Toplumlardan af diliyorum. 'Vız gelir tırıs gider, akıllı olun' diyerek topluma ayar vermeye kalktı. Hiç hoş olmadı. Gözümden düştü" ifadesini kullandı. İmamoğlu'na Yılmaz Özdil, Can Ataklı ve Nevşin Mengü de eleştiri yağdırdı. Mengü, İmamoğlu'nun ocak'tan bu yana yaptığı hataları sıraladı:
    İstanbul'da kar yağarken İngiltere Büyükelçisi ile balıkçıya gitti.
    Su fiyatlarını düşüreceğim dedi, zam yaptı
    Öğrenci akbillerine indirim dedi, zam yaptı.
    Gazeteciler arasında ayrımcılık olduğu ortaya çıktı.
    Bu turda yanına Nagehan Alçı'yı aldı.

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    Haberler Güncel Vız gelir tırs gider diyen İmamoğlu'na saydıran saydırana! Destekçilerinin ne saygısı kaldı ne sevgisi
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