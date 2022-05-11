Vız gelir tırs gider diyen İmamoğlu'na saydıran saydırana! Destekçilerinin ne saygısı kaldı ne sevgisi

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Yayınladığı videoda ise "İmamoğlu'nu herkesin eleştirdiği konularda bile destekledim. Onu savunmuş biri olarak hesap verme durumu yaşattı bana. Toplumlardan af diliyorum. 'Vız gelir tırıs gider, akıllı olun' diyerek topluma ayar vermeye kalktı. Hiç hoş olmadı. Gözümden düştü" ifadesini kullandı. İmamoğlu'na Yılmaz Özdil, Can Ataklı ve Nevşin Mengü de eleştiri yağdırdı. Mengü, İmamoğlu'nun ocak'tan bu yana yaptığı hataları sıraladı:

İstanbul'da kar yağarken İngiltere Büyükelçisi ile balıkçıya gitti.

Su fiyatlarını düşüreceğim dedi, zam yaptı

Öğrenci akbillerine indirim dedi, zam yaptı.

Gazeteciler arasında ayrımcılık olduğu ortaya çıktı.

Bu turda yanına Nagehan Alçı'yı aldı.

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