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    • 11.05.2022 15:22
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    Terör örgütü PKK'nın hedefinde yine siviller var! Rakka'da tünel kazılmasına karşı çıkan sivilleri alıkoydular

    Terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği sivil yerleşimlerde yasa dışı faaliyetlerine karşı çıkan bölge halkına uyguladığı baskı devam ediyor. TRakka'da kazdıkları tünele karşı çıkan köye baskın düzenleyen teröristler 2'si çocuk 13 sivili alıkoydu.

    PKK’nın hedefinde yine siviller var

    Terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği sivil yerleşimlerde yasa dışı faaliyetlerine karşı çıkan bölge halkına uyguladığı baskı devam ediyor.

    SİVİLLER PKK'YA KARŞI ÇIKTI
    Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fırat'ın doğusunda YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki Rakka'nın kuzey kırsalındaki Ayn İsa beldesine bağlı Mahlat sakinleri, köylerinde tünel kazılmasına karşı çıktı.

    KÖYE BASKIN DÜZENLEDİLER
    Bunun üzerine köye baskın düzenleyen terör örgütü mensupları, 2'si çocuk 13 sivili alıkoydu.

    YPG/PKK, işgalinde tuttuğu bölgelerde ve özellikle Türkiye-Suriye sınır hattına yakın alanlarda askeri harekatlara karşı direnme, sızma ve ani saldırı amacıyla tüneller kazıyor.

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    Haberler Güncel Terör örgütü PKK'nın hedefinde yine siviller var! Rakka'da tünel kazılmasına karşı çıkan sivilleri alıkoydular
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