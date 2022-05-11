Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Sri Lanka' açıklaması: Tüm taraflar şiddetten kaçınmalı

Dışişleri Bakanlığı, Sri Lanka'da son dönemde meydana gelen ve can kayıplarına da yol açan şiddet olaylarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sri Lanka'da, son dönemde meydana gelen can kayıplarına da yol açan şiddet olaylarının endişeyle karşılandığı belirtildi.

TARAFTAR ŞİDDETTEN KAÇINMALI

Ülkenin karşı karşıya bulunduğu ciddi siyasi ve ekonomik sorunların toplumsal uzlaşı temelinde ve halkın beklentileri doğrultusunda çözümlenmesini temenni edilen açıklamada, "Bu süreçte tüm taraflara itidalli davranmaları ve şiddetten kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.