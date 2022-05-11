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    • 11.05.2022 15:37
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    Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Sri Lanka' açıklaması: Tüm taraflar şiddetten kaçınmalı

    Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı, Sri Lanka’da son dönemde meydana gelen ve can kayıplarına da yol açan şiddet olaylarına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada olayların endişeyle karşılandığı belirtilerek, taraflara itidalli davranmaları ve şiddetten kaçınmaları çağrısında bulunuldu.

    Tüm taraflar şiddetten kaçınmalı

    Dışişleri Bakanlığı, Sri Lanka'da son dönemde meydana gelen ve can kayıplarına da yol açan şiddet olaylarına ilişkin açıklama yaptı.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sri Lanka'da, son dönemde meydana gelen can kayıplarına da yol açan şiddet olaylarının endişeyle karşılandığı belirtildi.

    TARAFTAR ŞİDDETTEN KAÇINMALI
    Ülkenin karşı karşıya bulunduğu ciddi siyasi ve ekonomik sorunların toplumsal uzlaşı temelinde ve halkın beklentileri doğrultusunda çözümlenmesini temenni edilen açıklamada, "Bu süreçte tüm taraflara itidalli davranmaları ve şiddetten kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.

    SRİ LANKA'DA NELER OLUYOR?
    Sri Lanka'da 9 Mayıs'ta Başbakanlık Ofisinin çevresinde toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

    Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa istifa etmişti.

    Şiddet olayları sonrası ülke çapında 1 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

    Ülke çapına yayılan protestolarda şu ana kadar aralarında iktidar partisi milletvekili ve 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 250 kişi yaralandı.

    Tarihinin en büyük ekonomik krizi ile karşı karşıya olan Sri Lanka'da halk elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

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